Cemil Çiçek, Türk bayrağının indirilmesine sert tepki gösterdi

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, "Bayrağımıza yapılan menfur saldırıyı kınıyorum. Cezasız kalmaması için tahkikat yapılacağına inanıyorum" diye konuştu.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Diyarbakır'da Türk bayrağının indirilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Çiçek'in açıklaması şöyle: "Hürriyetimiz ve bağımsızlığımızın sembolü olan al bayrağımıza yapılan menfur saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyorum. Milletimizin onuruna yapılan bu saldırının cezasız kalmaması için gerekli her türlü takibatın yapılacağına inanıyorum. Şehitlerimizin al kanlarından rengini alan bayrağımızın Türk milleti varoldukça dalgalanacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Milletimiz bu konuda müsterih olsun."