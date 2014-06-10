Bayrak indirme krizinde iki güvenlik görevlisi görevden uzaklaştırıldı

Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'nda bulunan direkteki Türk bayrağının bir gösterici tarafından indirilmesiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da Türk Bayrağı'nın indirilmesi ile ilgili "Dış güvenlikle ilgili iki güvenlik görevlisi görevden uzaklaştırılmıştır" açıklaması yaptı.

Lice’de önceki gün meydana gelen gösterilerde hayatını kaybeden Ramazan Baran'ın cenazesinin mezarlığa götürülüşü sırasında yüzü kapalı bir göstericinin 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'nda bulunan direkteki Türk bayrağını indirmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı: İki güvenlik görevlisi görevden uzaklaştırılmıştır



İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır 2. Hava Kuvveti Komutanlığı garnizon sahası içinde indirilen Türk Bayrağı ile ilgili açıklama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, tarafından yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır 2. Hava Kuvveti Komutanlığı garnizon sahası içindeki bayrak indirme olayı ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklama, dış güvenlikle ilgili iki güvenlik görevlisinin de görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.