T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bayrak indirme krizinde iki güvenlik görevlisi görevden uzaklaştırıldı

Lice'de bir göstericinin Türk bayrağını indirilmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

10 Haziran 2014 01:42

Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'nda bulunan direkteki Türk bayrağının bir gösterici tarafından indirilmesiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da Türk Bayrağı'nın indirilmesi ile ilgili "Dış güvenlikle ilgili iki güvenlik görevlisi görevden uzaklaştırılmıştır" açıklaması yaptı.

Lice’de önceki gün meydana gelen gösterilerde hayatını kaybeden Ramazan Baran'ın cenazesinin mezarlığa götürülüşü sırasında yüzü kapalı bir göstericinin 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'nda bulunan direkteki Türk bayrağını indirmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

 

İçişleri Bakanlığı: İki güvenlik görevlisi görevden uzaklaştırılmıştır


İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır 2. Hava Kuvveti Komutanlığı garnizon sahası içinde indirilen Türk Bayrağı ile ilgili açıklama yapıldı. 

İçişleri Bakanlığı, tarafından yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır 2. Hava Kuvveti Komutanlığı garnizon sahası içindeki bayrak indirme olayı ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklama, dış güvenlikle ilgili iki güvenlik görevlisinin de görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

ETİKETLER

bayraklicesoruşturmadiyarbakır cumhuriyet başsavcılığıhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24