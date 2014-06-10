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Erdoğan bayrak tepkisi için Tokat'taki linç girişimini örnek gösterdi!

Başbakan'ın, Diyarbakır'da indirilen bayrak için vatandaşlara hassasiyet çağrısı yaparken Tokat'taki linç girişimini örnek göstermesi dikkat çekti

10 Haziran 2014 01:27

Başbakan Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da 2. Taktik Kuvvet Komutanlığı’ndaki bayrağın indirilmesine ilişkin açıklamasında, Lice’de kalekol protestosunda iki kişinin öldürülmesini protesto etmek için toplananların linç girişimine uğradığı Tokat’ı örnek göstererek, “Tokat'taki vatandaşın ortaya koyduğu tavrı aynı şekilde herkesin ortaya koymasını söylüyorum” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan’ın açıklamasının ilgili kısmı şöyle:

“Son günlerde, bölgedeki bu gelişmeler konusunda da özellikle halkıma çağrıda bulunuyorum. Bu çözümsüzlük sürecini, ortadan kaldırmaya yönelik atılan adımlardır. Bu süreci provoke etmeye yönelik adımlardır. Bu çözüm sürecine karşı olan provokasyonlara karşı milletçe dik durmamız lazım. Diyarbakır'da o annelerin gösterdiği tavrı tüm bölge halkının aynı şekilde göstermesini hatırlatmak istiyorum. Tokat'taki vatandaşın ortaya koyduğu tavrı aynı şekilde herkesin ortaya koymasını söylüyorum. Kalkıp da yol kesmek bu eşkıya işidir. Terörist işidir. Yol kesenler de bundan böyle bedelini onlar da ödeyeceklerdir. Kimsenin ülkemizin huzurunu bozmaya hakkı yoktur.”

 

Tokat'ta ne olmuştu?

 

Tokat’ta, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde kalekol inşaatını protesto etmek için toplananlara açılan ateş sonucu iki kişinin hayatını kaybetmesini protesto eden 30 kişilik öğrenci grubuna, çevrede toplananlar linç girişiminde bulunmuştu. 

Niksar Yolu Kavşağı'nda toplanan grup 'Katil polis hesap verecek' sloganı atarak yürümeye başlayınca, Gaziosmanpaşa Bulvarı üzeri Taşhan önünde bulunanlar müdahale etti. Kısa sürede toplanan kalabalık, protestocuların üzerine yürüyünce polis devreye girdi. Caddede toplananların sayısı bir anda arttı. Polis engelini aşanların saldırdığı protestocu öğrenciler, yakındaki bir binaya sığınmak zorunda kaldı.  

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