Cemil Çiçek'ten Erdoğan Bayraktar'ın sözlerine yanıt: Hukuk ne diyorsa onu yaptım

Odatv'den Caner Taşpınar'a konuşan Çiçek, "Erdoğan Bayraktar’ın ne söylediği beni ilgilendirmiyor, ben hukuk ne diyorsa onu yaptım" diyerek şöyle devam etti:

“Soruşturma önergesinde, dört bakan birlikte verilmişti. Erdoğan Bayraktar’a yönetilen suç isnadı ile diğer üçüne atfedilen suç isnadının alakası yoktu. Yani alakası olmayan birini koymuşlardı, benim de usul yönünden itirazım oldu. Üç bakan Rıza Zarrab’la alakalı gündeme geldi. Bayraktar ise farklıydı. Soruşturma önergesi verilecekse şayet, Erdoğan Bayraktar ayrı, üç bakan ayrı olacaktı. İç tüzük gereği bunu söyledim.”

17-25 Aralık soruşturmaların ardından Egemen Bağış, Avrupa Birliği Bakanlığı görevinden alınmış, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar bakanlık görevlerinden istifa etmişlerdi.

"Yalvarma falan yok"

Erdoğan’ın Bayraktar’ın “Dosyamda Cemil Çiçek, yalvardı onlara” sözüne itiraz eden Cemil Çiçek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Yalvarma falan yok. Ben Meclis Başkanı olarak görevimi yaptım. O dönemde zaten suçluluk, suçsuzlukla ilgili değerlendirme yapma şansımız yoktu. Dosyanın içeriği bilinmiyordu. O nedenle usulü yönden Meclis Başkanı olarak, önergenin veriliş tarzıyla ilgili itirazımı yaptım. O günkü pozisyonum, işin esasını incelemeye değil önergenin usulüne ilişkindir.”

"Aramızda bir problem yok"

Erdoğan Bayraktar’ın “Çiçek de beni sevmez, Erdoğan’ın adamı olduğum için” sözlerini hatırlatıp “Bayraktar’la aranızda bir problem mi vardı?” sorumuz üzerine ise Cemil Çiçek şunları söyledi:

“Aramızda bir problem yok ama haklılığını göstermek adına böyle bir şey söylemiş olabilir. ‘Beni sevmeyen biri bile beni ayrı tuttu’ mesajı vermek için olabilir. Haklılığını göstermek böyle değil, siyaset hukukuna göre yapılır. Filancayı seviyoruz, ya da sevmiyoruz diye yapılmaz, böyle bir şey yok. Bu ilkel bir durum, ben bu ilkelliği hiç yapmadım.”

"Neden muhalefet bu konuda kılını kıpırdatmadı?"

17-25 Aralık soruşturmasının ardından Meclis'te önergenin veriliş sürecine dikkat çeken Cemil Çiçek, muhalefeti eleştirdi.

“Bu önergede, 55 milletvekili yetiyor, delile de gerek yok. Önergenin veriliş tarihine bakın” diyen Çiçek şöyle devam etti:

“Önerge aradan üç ay sonra geçtikten sonra veriliyor, muhalefet bir türlü vermedi. Kayıtlar bunu söylüyor. Zannediyorum, süreci 17 Mart’ta Mustafa Elitaş başlatıyor. Neden muhalefet bu konuda kılını kıpırdatmadı?”