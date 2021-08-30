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CHP'li Ağbaba: Erdoğan Bayraktar her şeyi itiraf etmiş, 17-25 Aralık düpedüz yolsuzluk ve hırsızlık operasyonuymuş

17/25 Aralık yolsuzluk iddialarında adı geçen dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan; Erdoğan’ı Pakistan gezisi dönüşünde Esenboğa Havalimanı’nda karşılamıştı

30 Ağustos 2021 11:39

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bakanların rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen 17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın "Dosyamda ne varsa,hem tapeler hem teknik takip doğrudur." açıklamalarının itiraf niteliğinde olduğunu belirtti. 

Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan Bayraktar; 'Beni hırsızlık çuvalına attılar. Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur. Telefon konuşmalarım A’dan Z’ye doğrudur' demiş. Her şeyi itiraf etmiş! Yani 17-25; AKP'ye bir darbe girişimi! değil, düpedüz yolsuzluk ve hırsızlık operasyonuymuş" ifadesini kullandı. 

TIKLAYIN | Erdoğan Bayraktar: Dosyamda ne varsa hepsi doğrudur; tapeler, teknik takip, telefon konuşmalarım...

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