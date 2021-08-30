CHP'li Ağbaba: Erdoğan Bayraktar her şeyi itiraf etmiş, 17-25 Aralık düpedüz yolsuzluk ve hırsızlık operasyonuymuş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bakanların rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen 17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın "Dosyamda ne varsa,hem tapeler hem teknik takip doğrudur." açıklamalarının itiraf niteliğinde olduğunu belirtti.

Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan Bayraktar; 'Beni hırsızlık çuvalına attılar. Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur. Telefon konuşmalarım A’dan Z’ye doğrudur' demiş. Her şeyi itiraf etmiş! Yani 17-25; AKP'ye bir darbe girişimi! değil, düpedüz yolsuzluk ve hırsızlık operasyonuymuş" ifadesini kullandı.

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