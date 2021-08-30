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İyi Partili Çıray: Eski AKP'li bakan Erdoğan Bayraktar'ın yaptığı açıklama 17/25 Aralık hakkında bir suç duyurusu

"Bu itirafların sonu gelmeyecek"

17/25 Aralık yolsuzluk iddialarında adı geçen dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan; Erdoğan’ı Pakistan gezisi dönüşünde Esenboğa Havalimanı’nda karşıladı

30 Ağustos 2021 13:39

İyi Partili Aytun Çıray, bakanların rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen 17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın  "Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğrudur" açıklamasına ilişkin olarak, "Açıklama 17/25 Aralık hakkında bir suç duyurusu" değerlendirmesini yaptı. 

Çıray Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski AKP'li Bakan Erdoğan Bayraktar'ın yaptığı açıklama 17/25 Aralık hakkında bir suç duyurusudur. Bu 'kötülük yönetimi'nin en taze itirafıdır. Bu itirafların sonu gelmeyecek, nihayetinde tüm müsebbib ve mümessillerini bir kara delik gibi içine çekecek." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - Erdoğan Bayraktar: Dosyamda ne varsa hepsi doğrudur; tapeler, teknik takip, telefon konuşmalarım...

 

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