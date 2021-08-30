CHP'li Başarır: Erdoğan Bayraktar'ın 17-25 Aralık soruşturmaları ile ilgili sözleri itiraftır

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 17-25 Aralık soruşturmaları ile ilgili, "Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğrudur" diyen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın sözlerine ilişkin "Bu bir itiraftır. Rüşvet suçunu ortaya çıkaranların suçlu olması; evinden para çıkanların, 'sıfırla oğlum' diyenlerin suçluluğunu örtmez” değerlendirmesinde bulundu.

TIKLAYIN - Erdoğan Bayraktar: Dosyamda ne varsa hepsi doğrudur; tapeler, teknik takip, telefon konuşmalarım...

Gazeteci Altan Sancar görüştüğüm dediği eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 17-25 Aralık soruşturmaları ile ilgili, "Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğrudur" dediğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP hakkında çarpıcı ifadeler kullanan Bayraktar, parti içerisinde yağcılık devrinin bittiğini ve şebeklik devrinin başladığını ifade etti.

Bayraktar’ın açıklamalarıyla ilgili Cumhuriyet gazetesinden Miray Özbilek'e konuşan CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, "Bu bir itiraftır" dedi.

"Büyük bir skandaldı, öyle de kalacak"

Bayraktar için, "Konuşmaların ve tapelerin doğru olduğunu söyleyerek para alanların ve para bulunduranların açıkça suçlu olduğunu söylemekte" diyen Başarır, "Rüşvet suçunu ortaya çıkaranların suçlu olması; evinden para çıkanların, 'sıfırla oğlum' diyenlerin suçluluğunu örtmez" diye konuştu.

Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beraberindeki isimlerin ceza almadıkları gibi o kirli paraların o isimlere iade edilmesi büyük bir skandaldı öylede kalacak."