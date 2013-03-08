T24 LogoT24 Logo
Politika

Cemil Çiçek: Mutabık kalınan maddeleri yüzde 80’e çıkaralım

CHP’li Atilla Kart, “Uludere’nin hükümet eliyle karartıldığı bir ortamda biz Kürt sorununu çözecek bir anayasa çalışması yapıyoruz. Bunun için güven ortamına ihtiyaç duyuyoruz” dedi

08 Mart 2013 21:56

AKP’nin ‘Başkanlık’ rejimi önerisi, İmralı görüşmeleri ve anayasa pazarlığı konularında geçtiğimiz hafta kilitlenen TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu yola devam edilmesinde anlaştı.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, komisyon üyelerine, “Mtabık kalınan maddeleri yüzde 80’e çıkaralım.  O zaman liderler ile  görüşürüm” dedi. Komisyon, çalışma usul ve esaslarını belirleyen 15 maddelik metne sadık kalmayı sürdürecek. Gelecek hafta pazartesi günü, ‘Yargı’ bölümü görüşmelerine geçilecek. Yani,  parlamenter sistemde ortak maddeler üzerinden müzakereler yürütülecek. Çiçek’in verdiği bilgiye göre, komisyon 116 maddeyi müzakere etti. 89 maddeye şerh düşüldü. Anlaşma sağlanan 30 madde 27’ye düştü.

 

Kart: Uludere’nin karartıldığı bir ortamda

 

CHP’li komisyon üyesi Atilla Kart,  İmralı’da anayasa uzlaşma komisyonu çalışmalarını doğrudan etkileyecek bir pazarlık olup olmadığını gündeme getirdi. “Uludere’nin hükümet eliyle karatıldığı bir ortamda biz Kürt sorununu çözecek bir anayasa çalışması yapıyoruz. Bunun için de güven ortamına ihtiyaç duyuyoruz” dedi.  AKP ve BDP kanadı, böyle bir pazarlık olmadığını vurguladı.

 

İyimaya: Bir komisyon ürettiği iple kendisini nasıl boğar

 

CHP’lilerin İmralı görüşmeleriyle ilgili değerlendirmelerine komisyonun AKP’li Üyesi Ahmet İyimaya, "Hayretler içindeyim.  Bir komisyon ürettiği iple kendisini nasıl boğar” dedi. “Biz konjonktüre teslim olmadan daha büyük bir bakışla bunları aşabiliriz” diyen İyimaya, mart ayı içinde  kaba bir anayasa taslağının  ortaya çıkabileceğini söyleyince  CHP’li Atilla Kart , “Nasıl bitireceğiz.  Bu kaba inşaat nasıl bitecek” diye takıldı.  Kart’ın bu takılmasına Cemil Çiçek de, "Belki beton kalıp, dökme kalıp kullanacak” esprisini yaptı.

ETİKETLER

cemil çiçekanayasa komisyonumutabık maddeler

İlgili Haberler

Anayasa Komisyonu'nda 'din' anlaşmazlığı

4 partiden vekiller 'din, vicdan ve inanç hürriyeti' maddesi üzerinde anlaştı fakat maddenin kapsamı ile ilgili tartışmalar devam ediyor

CHP'li İnce: AKP - PKK anayasasını yaptırmayacağız

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, yaklaşık 25 milletvekili ile birlikte TBMM'de yaptığı basın toplantısında hükümeti eleştirdi

Anayasa Uzlaşma ‘ Başkanlık’ sisteminde kilitlendi

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, 'Başkanlık' sisteminde yine kilitlendi. Komisyonun yoluna nasıl devam edeceği, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’le yapılacak toplantıda belli olacak

Prof. Yazıcı: Anayasada vatandaşlık tanımı olmasa da olur

Prof. Dr. Serap Yazıcı: Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dilinin Türkçe olması gerçeğinden vazgeçecek değiliz. Anadilde eğitim iki toplumlu bir ülke yaratmaz, tam tersine bütünleşmeyi sağlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24