Cemil Çiçek: Mutabık kalınan maddeleri yüzde 80’e çıkaralım

AKP’nin ‘Başkanlık’ rejimi önerisi, İmralı görüşmeleri ve anayasa pazarlığı konularında geçtiğimiz hafta kilitlenen TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu yola devam edilmesinde anlaştı.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, komisyon üyelerine, “Mtabık kalınan maddeleri yüzde 80’e çıkaralım. O zaman liderler ile görüşürüm” dedi. Komisyon, çalışma usul ve esaslarını belirleyen 15 maddelik metne sadık kalmayı sürdürecek. Gelecek hafta pazartesi günü, ‘Yargı’ bölümü görüşmelerine geçilecek. Yani, parlamenter sistemde ortak maddeler üzerinden müzakereler yürütülecek. Çiçek’in verdiği bilgiye göre, komisyon 116 maddeyi müzakere etti. 89 maddeye şerh düşüldü. Anlaşma sağlanan 30 madde 27’ye düştü.

Kart: Uludere’nin karartıldığı bir ortamda

CHP’li komisyon üyesi Atilla Kart, İmralı’da anayasa uzlaşma komisyonu çalışmalarını doğrudan etkileyecek bir pazarlık olup olmadığını gündeme getirdi. “Uludere’nin hükümet eliyle karatıldığı bir ortamda biz Kürt sorununu çözecek bir anayasa çalışması yapıyoruz. Bunun için de güven ortamına ihtiyaç duyuyoruz” dedi. AKP ve BDP kanadı, böyle bir pazarlık olmadığını vurguladı.

İyimaya: Bir komisyon ürettiği iple kendisini nasıl boğar

CHP’lilerin İmralı görüşmeleriyle ilgili değerlendirmelerine komisyonun AKP’li Üyesi Ahmet İyimaya, "Hayretler içindeyim. Bir komisyon ürettiği iple kendisini nasıl boğar” dedi. “Biz konjonktüre teslim olmadan daha büyük bir bakışla bunları aşabiliriz” diyen İyimaya, mart ayı içinde kaba bir anayasa taslağının ortaya çıkabileceğini söyleyince CHP’li Atilla Kart , “Nasıl bitireceğiz. Bu kaba inşaat nasıl bitecek” diye takıldı. Kart’ın bu takılmasına Cemil Çiçek de, "Belki beton kalıp, dökme kalıp kullanacak” esprisini yaptı.