Anayasa Uzlaşma ‘ Başkanlık’ sisteminde kilitlendi

Hülya Karabağlı / ANKARA

Komisyonun bugünkü toplantısında CHP’li üye Atilla Kart, İmralı görüşmelerinde Anayasa çalışmalarını ‘bloke’ edici bir karar alınıp alınmadığını sordu ve bu yönde kaygı taşıdıklarını söyledi. Kart, komisyonun hem Başkanlık rejimi hem de parlamenter sistem üzerinden müzakereleri yürütemeyeceğine dikkat çekti. BDP’li komisyon üyesi Altan Tan, “Buraya gelen her öneri tartışılabilir” dilerek AKP’nin Başkanlık rejimi önerisini de müzakere edilebileceğini söyledi. Uzun tartışmalardan sonra komisyon kilitlendi. Komisyon yarın toplanmayacak.