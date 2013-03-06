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Politika

Anayasa Uzlaşma ‘ Başkanlık’ sisteminde kilitlendi

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, 'Başkanlık' sisteminde yine kilitlendi. Komisyonun yoluna nasıl devam edeceği, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’le yapılacak toplantıda belli olacak

06 Mart 2013 22:16

Hülya Karabağlı / ANKARA

Komisyonun bugünkü toplantısında CHP’li üye  Atilla Kart, İmralı görüşmelerinde  Anayasa çalışmalarını ‘bloke’ edici bir karar alınıp alınmadığını sordu ve  bu yönde kaygı taşıdıklarını söyledi. Kart,  komisyonun hem Başkanlık rejimi hem de parlamenter sistem üzerinden müzakereleri yürütemeyeceğine dikkat çekti. BDP’li komisyon üyesi  Altan Tan, “Buraya gelen her öneri  tartışılabilir” dilerek AKP’nin  Başkanlık rejimi  önerisini de  müzakere edilebileceğini  söyledi. Uzun tartışmalardan sonra  komisyon kilitlendi. Komisyon  yarın  toplanmayacak.

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