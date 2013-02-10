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Politika

Anayasa Komisyonu'nda 'din' anlaşmazlığı

4 partiden vekiller 'din, vicdan ve inanç hürriyeti' maddesi üzerinde anlaştı fakat maddenin kapsamı ile ilgili tartışmalar devam ediyor

10 Şubat 2013 15:16

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda “Din, vicdan ve inanç hürriyeti” ile “siyasi parti hürriyeti” görüşmeleri yarım kaldı.

Partiler, “Herkes din, vicdan ve inanç hürriyetine (özgürlüğüne) sahiptir. Bu hürriyet, inanma, inanmama ve inancını değiştirme hürriyetini de içerir” maddesinde uzlaştı. Ancak hakkın kapsamı ile ilgili tartışmalar devam ediyor.

MHP, tek başına veya topluca, kamuya açık veya kapalı olarak ibadet, uygulama, tören yapma, dinini açıklama, yaşama, öğrenme ve çocuklarına öğretme hürriyetlerini de kapsamasını öneriyor.

CHP ise öğretimin eğitimi kapsamadığını; öğretimin aile tarafından çocuğa dini öğretmeyi içerdiğini ve kamu kurumlarında eğitimi kapsamaması gerektiğini savunuyor.

CHP ve BDP, anayasada, “devlet, işlem ve eylemlerinde bütün din ve inançlara karşı tarafsızdır; din, inanç ve kanaatlerin çeşitliliğine dayalı toplumsal çoğulculuğa saygı gösterir” hükmünün olmasını istiyor.

AK Parti ve MHP, din kültürü ve ahlak öğretiminin, ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer almasını istiyor.

BDP, ibadet, dini ayin ve törenlerin, ancak başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla sınırlandırılmasını öneriyor. MHP ise “İbadet ve dini törenlerin kamu düzeni, genel ahlak, genel sağlık, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması amaçlarıyla sınırlanabilir” hükmünü öneriyor.

CHP, “Din, vicdan ve ibadet özgürlüğü, devletin sosyal, ekonomik, siyasal veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasal veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla kullanamaz. Kimse dini veya dini duyguları ya da dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz. Bu fıkraya ilişkin yaptırımlar kanunla düzenlenir” hükmünün anayasada yer almasını talep ediyor.

BDP, “Dini hizmetlerin sağlanması için kamu kaynaklarının kullanımında devlet adil bir dağılımı sağlamakla yükümlüdür ve elverişsiz konuda olan farklı inanç grupları lehine pozitif ayrımcılık hükümleri uygulanır” önerisi getiriyor.

(radikal)

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