CHP'li İnce: AKP - PKK anayasasını yaptırmayacağız

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, ''AKP, PKK anayasası; Tayyip Öcalan, Abdullah Erdoğan anayasası yapmak istiyorlar. CHP milletvekilleri olarak AKP, PKK anayasasını yaptırmayacağız'' dedi.

İnce, TBMM'de bir grup milletvekiliyle birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi, CHP Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum'un, ''Medyanın, iftiracı, karalamacı tavrını yadırgıyorum. CHP statükocu, gerici, AKP ilerici bir anayasa istiyor şeklinde gösteriliyor. Haksızlık yapıyorlar. Arkadaşlarımızı çağırayım, grup başkanvekilimiz olarak, bir grup milletvekiliyle bize yapılan bu haksızlığı anlatın'' dediğini aktaran İnce, ancak daha açıklama yapmadan medyada ''ulusalcı deklarasyon'' şeklinde algılandığını söyledi.

''Hepimiz ulusalcı, hepimiz yenilikçiyiz'' diyen İnce, ''Neden bu arkadaşlar burada, farklı 25-30 kişi de olabilirdi. 135 kişiyi herhalde getiremezdik. Grupla, daha güçlü göstermek için yaptık, ayrımcılık için yapmadık. 'CHP'den çatlak ses, ulusalcı deklarasyon...' Derdimizi anlatmak, partimize yapılan haksızlığı anlatmak istiyoruz'' diye konuştu.

İnce, ''AKP özgürlükçü, demokrat anayasa yapmak istiyor, CHP 1930'ların kafasında, gerici, statükocu, özgür, demokratik bir Türkiye istemiyor'' denildiğine işaret ederek, CHP'li komisyon üyelerinin önerdiklerini ve AK Parti'nin hangilerini reddettiğini anlattı.

Seçim barajının yüzde 5'e düşürülmesini, yargı bağımsızlığını, HSYK'nın ikiye ayrılarak bakan ve müsteşarın kuruldan çıkarılmasını, bütün çalışanlara grev hakkı ve toplu sözleşme verilmesini, devletin eşit temsili gözetmekle yükümlü olmasını, taşeronluğa son verilmesini, sendika hakkının genişletilmesini istediklerini belirten İnce, ancak AK Parti'nin bunları reddettiğini söyledi. İnce, ''Bunları öneren CHP, ilerici, demokrat, özgürlükçü değil mi? Nasıl statükocu oluyoruz?'' diye sorarak, devrimci ve özgürlükçü bir parti olduklarını ifade etti.

İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bunun karşılığında ne olmuş? AKP, PKK anayasası yapmak istiyorlar, Tayyip Öcalan, Abdullah Erdoğan anayasası yapmak istiyorlar. Yapılmak istenen bu. Türk vatandaşlığı ve Türk milleti kavramını birlikte anayasadan çıkarmak istiyorlar. Demokratikleşme olarak görüyorsanız onların talepleri de bunlar. İkincisi, eğitim dilinin değiştirilmesini istiyorlar, bunda anlaşmışlar. Üç, yerelleşiyoruz, yerel yönetimlere yetki veriyoruz diye federasyona olanak tanımak istiyorlar. Dördüncü talepleri başkanlık sistemi altında bir diktatörlük kurmak istiyorlar. Bizim taleplerimizi reddettiler ama AKP, PKK talepleri bu 4 maddeden oluşuyor.

CHP, bu iftira ve karalama kampanyalarıyla ilk kez karşılaşmıyor. İftira kampanyalarına pabuç bırakmayız. CHP milletvekilleri olarak AKP, PKK anayasasını yaptırmayacağız. Tayyip Öcalan, Abdullah Erdoğan ittifakına CHP olarak geçit vermeyeceğiz.''

TBMM İçtüzüğü'ne göre, kapalı oturum tutanak ve özetlerinin, kapalı oturum tarihinden itibaren on yıl geçtikten sonra yayımlanabildiğine işaret eden İnce, TBMM Başkanı'nı göreve çağırdığını belirtti. İnce, 1 Mart tutanaklarını, bu gece Meclis'in internet sitesinde görmek istediklerini kaydetti.

