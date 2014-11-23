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Politika

'Cemaat operasyonu dediler, Alevi ve solcu müdürleri tasfiye ettiler'

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Milli Eğitim'de 7 bin Alevi ve solcu müdürün tasfiye edildiğini söyledi

23 Kasım 2014 00:29

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Gülen cemaatine yönelik olduğu ileri sürülen operasyonda asıl hedefin Aleviler olduğunu iddia etti.

CHP'li Veli Ağbaba konuyla ilgili şunları söyledi: Geçtiğimiz günlerde okul müdürleriyle ilgili cemaate karşı bir operasyon yapıldı.

Maalesef bu operasyonun amacı cemaat değildi, solcu ve Alevi okul müdürlerini tasfiye ettiler. 7 bine yakın okul müdürü tasfiye edildi.

İddia ederek söylüyorum, bir kaç Alevi köyü, Alevi beldesi hariç bir tek Alevi okul müdürü kalmadı.

 

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