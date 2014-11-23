'Cemaat operasyonu dediler, Alevi ve solcu müdürleri tasfiye ettiler'

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Gülen cemaatine yönelik olduğu ileri sürülen operasyonda asıl hedefin Aleviler olduğunu iddia etti.

CHP'li Veli Ağbaba konuyla ilgili şunları söyledi: Geçtiğimiz günlerde okul müdürleriyle ilgili cemaate karşı bir operasyon yapıldı.



Maalesef bu operasyonun amacı cemaat değildi, solcu ve Alevi okul müdürlerini tasfiye ettiler. 7 bine yakın okul müdürü tasfiye edildi.



İddia ederek söylüyorum, bir kaç Alevi köyü, Alevi beldesi hariç bir tek Alevi okul müdürü kalmadı.