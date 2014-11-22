Zorunlu din dersi Alevilik bölümü genişletilerek korunacak mı?

Hükümetin açıklayacağı Alevi açılımında , Aleviliğn seçmeli ders olacağı ve din derslerinde Aleviliğin de anlatılacağı ileri sürülürken, cemevlerinin giderlerinin devlet tarafından karşılanacağı belirtiliyor.

Sabah gazetesinin haberine göre, Kürtçe gibi Alevilik de seçmeli ders olacak, din dersi kitaplarındaki Alevilik bölümü detaylandırılacak.

Cemevlerinin giderlerini hükümet karşılayacak

Cemevlerinin statüsü konusunun nasıl çözüleceğine ilişkin henüz somut bir formüle ulaşılamadı. Bu kapsamda çalışmalar çeşitli alternatifler üzerinden devam ediyor.



Ancak hükümet cemevlerinin su, elektrik ve maaş gibi giderlerini karşılamakta kararlı. Bununla ilgili ilke kararı alındı. Şimdi formülasyon üzerinde çalışılıyor.

Alevi bürokratlar

Üzerin de durulan en önemli konulardan birisi bürokrasiyle ilgili. Hükümet bürokraside Alevi vatandaşlara karşı önyargılı yaklaşıldığı iddialarının üzerine gidecek. Üst düzey bürokrasi şeması incelenecek. Alevilikle ilgili tıkanıklıklar varsa bu tıkanıklıklar açılacak. Atamalarda eşitsizlik yapılıyorsa buna karşı önlem alınacak.

Din derslerinde Alevi kanaat önderleri de olacak

Hükümet zorunlu din dersini kaldırmayı düşünmüyor. Öğrencilerin temel düzeyde din kültürü ve ahlak bilgisi alması, din ve inançları tanıması isteniyor. Bu temel politikada değişiklik olmayacak. Ancak zorunlu din dersinde Alevilik bölümü detaylandırılacak. Bu bölümü Alevi kanaat önderleri yazacak. Amaç sadece Alevilerin değil, Sünni öğrencilerin de Alevilikle ilgili doğru ve detaylı bilgi alması, bu konudaki önyargıların kırılması.

Alevi dedeler umreye gönderilecek

Alevi dedelerle ilgili çalışma yaparak bazı adımlar atılması planlanıyor. Ele alınan adımlardan birisi Alevi dedelerin Mekke'ye umre, Kerbelâya da ziyaret için gönderilmesi olduğu öğrenildi.

Alevilik seçmeli ders olacak

Hükümetin üzerinde durduğu sürpriz adım Aleviliğin seçmeli ders olarak devlet okullarında okutulması. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili çalışma yapacak. Hükümet benzer bir adımı çözüm sürecinde Kürtçe için atmıştı.