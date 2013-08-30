Cem Yılmaz yeni filminin müjdesini verdi

1998 yılında Mazhar Alanson ile birlikte oynadığı 'Her Şey Çok Güzel Olacak' isimli filmle sinema sektöründe adını duyuran Cem Yılmaz sonrasında, 'G.O.R.A', 'Arog', 'Hokkabaz', 'Yahşi Batı' gibi filmlerle sinema sektöründe isim yaptı. En son bu yıl 'CM101MMXI Fundamentals' adlı gösterisiyle seyirci karşısına çıkan Cem Yılmaz'ın sonrasında ne yapacağı merak konusuydu. Stand-up gösterilerine ara vermesinin ardından, ne yapacağı merakla beklenen Yılmaz, yeni filminin müjdesini Fethiye'de verdi.



Radikal.com.tr'de konuya ilişkin yayımlanan haber şöyle:

Sevenleriyle fotoğraf çektirdi

Tatilini geçirdiği tatil köyünden cep telefonundaki arızayı gidermek için çıkan Yılmaz, taksiyle tek başına Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki cep telefonu bayisine geldi. Yaklaşık 20 dakika telefonundaki arızanın giderilmesi için bayide bekleyen Yılmaz, kendisine yoğun ilgi gösteren çalışanları isteklerini kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi.

'Sorun telefonda değil, bendeymiş'

Telefondaki arızanın giderilip giderilmediği sorulmasın üzerine "Sorun telefonumda değil, bendeymiş" diye yanıt veren Yılmaz, gülümseyerek kendisini bekleyen taksiye bindi. Gösterilerine ara verdiği hatırlatılan Yılmaz, 'Yeni film çalışması var mı?' sorusu üzerine, "Evet yeni bir film senaryosu yazıyorum. Sonbahar boyunca yazacağım. Kışın çekeceğiz" dedi.



Filmin konusuna ilişkin sır vermeyen Yılmaz, taksi hareket etmeden önce emniyet kemerini takmayı ihmal etmedi. Oturduğu yerden hayranlarıyla fotoğraf çektiren Yılmaz, daha sonra eşi ve çocuğuyla tatilini geçirdiği tatil köyüne dönmek üzere hızla uzaklaştı