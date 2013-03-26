Cem Yılmaz bahsetti, 'Kakabüs'ün işleri açıldı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 3 Ocak'ta sinemalarda gösterime giren ve 3.8 milyon izleyiciyle gişe rekortmeni olan Fundamentals isimli şovunda anlattığı "tuvalet otobüs"ün işleri açıldı. Bursalı Şamlı Otomotiv, maliyeti 300 bin lirayı bulan araçlardan 2 tane daha yapmak için çalışmalara başladı.

Herkes uzun süredir Yılmaz'ın şovunda "Kakabüs" ismiyle anlattığı lüks tuvalet otobüsün gerçek olup olmadığını konuşuyordu. "Biz bu işte zirveyi temsil ediyoruz" sözleriyle Yılmaz'ın şovuna konu olan Mehmet Şamlı'nın oğlu Ahmet Şamlı, 1948'den bu yana otobüs dönüşümü yaptıklarını ve 2003'te sanatçılara vip otobüs kiralamaya başladıklarını söyledi. Şamlı "Şu an 4 otobüsümüz var. 2 tane katlı 1 tek katlı vip ve bir tanesi de tuvalet şeklinde. Zaten işlerimiz yoğundu. Sürekli yeni sanatçılarla tanışıyoruz. Bu iş referansla oluyor. Cem abinin şovunda yer vermesinin faydasını görüyoruz. Birkaç araç daha yapmak için çalışmaya başladık. Yurtdışına da göndermeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Şamlı, WCBus ile Afyon'daki A.R.O.G filminin çekimi süresince Cem Yılmaz ve ekibine 2.5 ay boyunca eşlik etti. Şamlı, anısını "Cem Yılmaz'ın kendine has bir tarzı var. Sete gittik, film çekmeyeceğimize göre sandalyeleri çıkarıp 40 derece havada güneş gözlüklerini takıp oturduk. Yoksa biz de herkes gibi insanız. Reklam filmi çekelim dedi ama anlattığı gibi bir filmi mümkün değil bir yerde yayınlatamayız." sözleriyle anlattı.

Cem Yılmaz son şovu Fundamentals'da "Kakabüs" adını verdiği WCBus'ı anlattığı bölüm ise şöyle:

