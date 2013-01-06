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Cem Yılmaz oğlu Kemal'i 16 yıl önce Leman'da mı çizdi?

1996 yılında Leman dergisindeki, 'Sosyete Polisi' isimli köşesinde çizdiği yemek yemeyen bebeği, Kemal'e benzeten Yılmaz hayranları, bu benzerliğe Twitter mesajlarıyla dikkat çekti

06 Ocak 2013 16:29

 

2012 yılının mayıs ayında model Ahu Yağtu ile evlenen ve geçtiğimiz aylarda oğlu Kemal’i kucağına alan komedyen Cem Yılmaz'ın, 16 yıl önce çizdiği Leman'da çizdiği karikatürü şaşırttı.
 
1996 yılında Leman dergisindeki, "Sosyete Polisi" isimli köşesinde çizdiği yemek yemeyen bebeği, Kemal'e benzeten Yılmaz hayranları, bu benzerliğe Twitter mesajlarıyla dikkat çekti.
 
Geçtiğimiz hafta oğlu Kemal'le havaalanında ilk kez görüntü veren Yılmaz'ın oğluyla şaşırtıcı derecede benzerliği ünlü komedyenin 16 yıl önce çizdiği karikatürü gündeme getirdi.
 
Mama yemeyen bir anneyle çocuğunu çizen Yılmaz'ın karikatüründe anne Yağtu'ya bebek de Kemal'e benzetildi. Yılmaz'ın, hayalindeki aileyi 16 yıl önce çizdiği ve 2012 yılında da gerçekleştirdği yorumları yapıldı.

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