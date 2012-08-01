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Cem Yılmaz yarın baba oluyor

Yağtu bugün hastaneye yatacak, Kemal ismini vereceği oğlunu da yarın dünyaya getirecek

01 Ağustos 2012 11:41

Ahu Yağtu’nun doktorunun isteği üzerine perşembe günü sezaryenle doğum yapacağı öne sürüldü. Yağtu’nun doktoru Prof. Dr. Cihat Ünlü ise “Doğum şekline hastanın isteğine göre karar veriyoruz” dedi.

Mart ayında Cem Yılmaz’la evlenen ve 9 aylık hamile olan Ahu Yağtu’nun 12 Ağustos’ta doğum yapması bekleniyordu. Ancak ünlü manken bugün hastaneye yatacak ve doğum da yarın gerçekleşecek. Hürriyet'in haberine göre, bebeğini normal doğumla dünyaya getirmek isteyen Yağtu’nun doktoru bu yöntemi uygun bulmadığı için sezaryenle erken doğum yapacağı öne sürüldü. Yağtu’nun doğumunu gerçekleştirecek Prof. Dr. Cihat Ünlü ise doğum şekline Ahu Yağtu-Cem Yılmaz çiftinin karar verdiklerini söyledi: “Yeni çıkan karara göre artık hekimin isteğine göre bir şey yapılamıyor. ‘Hasta hakları’ diye bir şey var. Eğer hasta ‘Ben normal doğum yapamam, korkuyorum, psikolojim bozulur’ derse, bunu dosyasına kaydediyoruz ve hastanın isteğine göre ilerliyoruz. Korkuları da dahil doğumla ilgili her detayı dosyayla kayıt altına alıyoruz. Normal doğum isterse normal, sezaryen isterse sezaryen yapıyoruz. Ama doktor, normal doğumda sakınca görüyorsa, doğum tabii ki doğum sezaryenle yapılıyor. Ahu Yağtu’nun doğumu hakkında ise özel bir durum olduğu için bilgi veremiyorum.”

 

Cem tedirgin

 

Cem Yılmaz’ın doğum yapmaya hazırlanan eşi Ahu Yağtu’nun herhangi bir sağlık sorunu yaşaması ihtimalinden korktuğu, bu yüzden ünlü mankenin Açıkhava’daki gösterilerine bile gelmemesini istediği öğrenildi.

 

Refakatçisi kayınvalidesi

 

Yağtu bugün hastaneye yatacak, Kemal ismini vereceği oğlunu da yarın dünyaya getirecek. Yağtu’ya hastanede kayınvalidesi Sebahat Yılmaz refakat edecek.

 

Hayat kurtarıcı olabilir

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Banu Bingöl Gönenç, sezaryen yöntemiyle ilgili şunları söyledi: “Sezaryenin kelime anlamı, gebenin karın duvarına yapılan bir kesi ile bebeğin doğurtulmasıdır. Normal (vajinal) doğum korkusu olan bir gebede isteğe bağlı uygulanabileceği gibi, bazı durumlarda bebek ve anne için hayat kurtarıcı bir operasyon olduğu da akılda tutulmalıdır. Bebeğe, anneye ya da plasentaya ait olabilen bu endikasyonlardan bazıları şunlardr: Normal doğum eyleminin başarısızlığı, doğum esnasında bebeğin kalp atım hızındaki anormallikler, baş-pelvis uygunsuzluğu, plasentaya ait yerleşim ve gelişim anomalileri, doğum kanalına bebeğin baş dışında bir prezentasyon ile girmesi ve çoğul gebelikler.”

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