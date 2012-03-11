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Cem Yılmaz'ın düğünü twitter'a düştü

Davetlilerden biri düğünden fotoğrafı twitter'dan paylaştı.

11 Mart 2012 00:29

 

 
T24 - Ünlü komedyen Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu bu akşam Pera Palas Otel'de düzenlenen düğünle dünya evine girdi.
 
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Düğünün basına sızmaması için oldukça hassas davranıldı. Pera Palas Otel'le imzalanan gizlilik sözleşmesi gereği merasimin yapıldığı salona garsonlar bile giremedi.
 
Düğüne aralarında; Yavuz Turgul, Şener Şen, Türker İnanoğlu, Mazhar Alanson, Biricik Suden, Kenan Doğulu,  Beren Saat, Tarkan, Sezen Aksu, Ozan Güven gibi isimlerin olduğu yaklaşık 150 davetli katıldı. 
 
Davetlileri, törenin gerçekleştirildiği salonun kapısında Cem Yılmaz'ın annesi Sebahat Yılmaz ve babası Arif Yılmaz karşıladı.
 

Üst düzey güvenlik

 
Düğün töreni öncesinde otel önünde park halindeki araçların trafik ekiplerince çekildiği görüldü. Trafik polisleri, otel önündeki trafik akışını sağlarken, asayiş ekipleri de herhangi bir olaya karşı hazır bulundu.
 
Otelin karşısındaki sokakta da özel bir hastaneye ait ambulansın beklediği görüldü.
 

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