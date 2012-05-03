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Cem Yılmaz Avrupa turnesine Ahu yerine Ozan Güven ile çıktı

Cem Yılmaz, dün Amsterdam’a eşi Ahu Yağtu yerine sevgilisi Yosun Güreli’den ayrılan yakın arkadaşı Ozan Güven’le gitti.

03 Mayıs 2012 09:33

Cem Yılmaz, dün Amsterdam’a eşi Ahu Yağtu yerine sevgilisi Yosun Güreli’den ayrılan yakın arkadaşı Ozan Güven’le gitti.

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, ünlü komedyen Cem Yılmaz dün bir ay sürecek olan Avrupa turnesi kapsamında yurtdışına çıktı. Yılmaz, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerindeki gurbetçilerle buluşacağı turnesinin ilk ayağı olan Amsterdam’a 5,5 aylık hamile olan eşi Ahu Yağtu yerine oyuncu dostu ve komşusu Ozan Güven ile beraber gitti.


Son dizisi “Koyu Kırmızı” beklenen ilgiyi görmeyen Güven’in evleneceği konuşulan sevgilisi Yosun Güreli ile ayrıldığı öğrenildi. 17 gün sürecek olan turneye hamile eşi Ahu Yağtu’yu da yanında götürmesi beklenen Yılmaz’ın bu fikrinden son anda vazgeçtiği ortaya çıktı. Yılmaz, ‘CM101MMXI Fundamentals’ adlı gösterisini sergileyeceği turnesi için  tek valiziyle havalimanına geldi.

 

Vergi sorusu kızdırdı

 

Son dönemde olduğu gibi yine gazetecileri karşısında görünce morali bozulan Yılmaz, geçtiğimiz günlerde açıklanan 2011 vergi şampiyonları listesinde Seda Sayan’ın gerisinde kaldığının hatırlatılması üzerine ise “Ne olmuş? Ne var ki bunda?” yanıtını verdi. Business class bekleme salonuna geçen Yılmaz’ın hemen ardından bu kez Ozan Güven havalimanına geldi. Güven, “Benim biraz işlerim var. Hazır yurtdışındayken onları da halledeceğim” dedi.

 

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AvrupaAlmanyaahu yağtuAmsterdamOzan GüvenCem YılmazSeda Sayan

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