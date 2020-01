Cem Yılmaz'dan ihraç fazlası espriler!

Türkiye’nin önde gelen ihracatçı birliklerinden İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), dün gece ihracatta en başarılı firmaları ödüllendirdi.

İMMİB’in genel sıralamasında en fazla ihracatla Vestel Dış Ticaret birinciliği kazanırken, Arçelik ikinciliği, İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi ise üçüncülüğü elde etti.

Beşiktaş Four Seasons Oteli’ndeki törende Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, “İMMİB, toplam ihracatımızın yüzde 30’unu gerçekleştiren lider birliğimiz. Yaşanan bu tatlı rekabet ihracat rakamlarına olumlu yansıyor” dedi. İMMİB Koordinatör Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ise Türkiye geneli ihracat şampiyonu ilk 10 firmanın 5’inin kendi üyeleri olduğunu söyledi. Ödül töreninin sürprizi ise ünlü komedyen Cem Yılmaz oldu.

Cem Yılmaz: Buralara sıfır ihracatla geldim

Cem Yılmaz, ödül töreni sonrasındaki şovuna ihracat üzerine esprilerle başladı. Sahneye, “Şu an hiç ihracat yapmadan aranızdayım” diye çıkan Cem Yılmaz, kendi elindeki “mal ve hizmetin” stand - up şovu olduğunu ancak bunu şimdilik yurtiçinde sattığını söyledi. Türk işadamları ve Türk turistlerin, yurtdışında yaşadığı yabancı dil problemleri, pasaport kuyruğunda karşı karşıya kalınan gerginlikler ve yeme - içme kültürü üzerine esprilerle ihracatçıları kahkaya boğan Cem Yılmaz, veda ederken ise esprilerinin “ihraç fazlası” olduğunu söyledi. Cem Yılmaz stand - up gösterisini, “Bir gün inşallah ben de bu sahnede ihracat ödülü alırım” diyerek bitirdi.

129 firma ihracat yıldızı

Önceki gece 129 firmaya ödül Cem Yılmaz’ın şovu öncesi Türkiye’nin 2011 yılı rekor ihracatının yıldızlarına ödülleri dağıtıldı. Geçtiğimiz yıl Türkiye ihracatının yüzde 30’u olan 38 milyar dolarlık dış satışa imza atan İMMİB’in çatısı altındaki 6 ihracatçı birliğinin her biri kendi kategorilerinde ödül verirken, 129 başarılı firma ihracatın yıldızı ödülünü aldı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ödül törenlerinin ihracatçı firmaların motivasyonunu artırdığını belirterek 2012 yılı hedefi olan 150 milyar dolarlık ihracata rahatlıkla ulaşacaklarını söyledi.

Büyükekşi, “Bu ayın 18 iş gününde ihracatımız yüzde 8 artışla 8 milyar dolara ulaştı. Bu da olumlu bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Girişimcilerimizin motivasyonuna inanıyoruz” dedi. Kimyevi maddelerden madenlere, mücevherattan elektrik elektronik ürünlerine, demir demirdışı metallerden çeliğe kadar en geniş yelpazede faaliyet yürüttüklerini hatırlatan İMMİB Koordinatör Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ise şunları söyledi: “Turquality kapsamındaki 29 marka, İMMİB üyesi firmalara ait. 25 bin ihracatçı üyesi olan İMMİB, endüstriyel tasarım yarışmaları başlatan ilk birlik. Geçtiğimiz yıl en çok ARGE projesi başlatan birlik olduk. Dış ticaret heyeti organizasyonlarında da en çok organizasyon gerçekleştiren birliğiz. Ülkemizin büyümesine sağladığımız katma değerle Türkiye’nin lider birliği olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.”

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Yakıcı da başarılı firmalara ödüllerini vererek, Türkiye’nin ihracat kültürünün değiştiğinin altını çizdi. Yakıcı, Türkiye’nin mevcut üretimiyle ihracatını en fazla yüzde 20 artırabileceğini belirterek hedeflere ulaşabilmek için katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlere yönelmek gerektiğini dile getirdi.

İMMİB geneli en fazla ihracat yapan firmalar ödül aldı. (Soldan sağa) Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Yakıcı, Vestel Dış Ticaret Temsilcisi Güven Uçkan, Arçelik temsilcisi Şirzat Subaşı, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, İÇDAŞ/Murat Cebecioğlu, İMMİB Koordinatör Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu.