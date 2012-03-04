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Cem Yılmaz'ın oğlu olacak

3 aylık hamile olan sevgilisinin erkek bebek beklediğini öğrenmesi Cem Yılmaz'ı sevindirdi

04 Mart 2012 13:43

 

T24 - 10 Mart’ta Pera Palas’ta sevgilisi Ahu Yağtu ile evlenmeye hazırlanan ünlü şovmen Cem Yılmaz’ın oğlu olacak.
 
3 aylık hamile olan sevgilisinin erkek bebek beklediğini öğrenmesi Cem Yılmaz'ı sevindirdi. Yağtu'nun hamile olduğunu öğrendiği günden beri kendisine benzeyen bir oğlu olmasını çok istediği bilinen Yılmaz, bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu yakın çevresiyle de paylaştı.


Onur konuğu Şener Şen, sahnede Ümit Besen


Şu günlerde 10 Mart'taki nikahı için hazırlık yapan Yılmaz, saat 20:00'de kıyılacak nikahına aralarında "Onur konuklarım" dediği Şener Şen, Yavuz Turgul ve Türker İnanoğlu'nun yanı sıra Murat Akdilek, Ozan Güven gibi yakın dostlarının bulunduğu 50 kişi çağırdı.

Ümit Besen'in de sahne alacağı düğün için Pera Palas'ın önünde güvenlik önlemleri artırılacak.

Düğün sonrası kendisinin de ana karakterlerinden birini canlandırdığı Ferzan Özpetek'in "Şahane Misafir" filminin Roma'daki galasına gidecek olan Yılmaz, Nisan ayına kadar da TİM'deki gösterilerine devam edecek.

 

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