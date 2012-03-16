Cem Yılmaz'dan aylar sonra ilk tweet

T24 - 2 milyon takipçisi olmasına rağmen Twitter'ı neredeyse hiç kullanmayan Cem Yılmaz, uzun zaman sonra ilk tweet'ini yazdı.

İlk önce ''Ferzan Özpetek'den "Magnifica Presenza" filmi "Şahane Misafir" adıyla 6 Nisan'da Türkiye'de sinemalarda...'' diye yazan Yılmaz, ardından da ''Dileyen Türkçe, dileyen orjinal dilinde İtalyanca izleyebilecek.'' tweet'ini geçti.

Sosyal medyayı kullanmadığı için eleştirilen Cem Yılmaz, Twitter'ı da neredeyse hiç kullanmıyor.

'Şahane Misafir'de, aktör olma hevesiyle Roma'ya taşınan ve hamur yoğurarak, kruvasan yaparak, geçimini sağlayan Sicilyalı Pietro'nun yeni evinde başına gelenler anlatılıyor.