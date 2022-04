Cem Yılmaz'dan 'akaryakıt zammı' ironisi: Tamamen uydurma, her dolmuşa gelmeyin!

Komedyen Cem Yılmaz, akaryakıt zamlarıyla ilgili "Ben bu tip söylemlerin karşısındayım. Tamamen sosyal medyada uydurulan bir şey, her dolmuşa gelmeyin!" sözleriyle iktidara gönderme yaptı.

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 57 kuruş, motorinin litre fiyatına 1,44 lira zam geldi. Cem Yılmaz, Twitter hesabından esprili bir dille tepkisini gösterdi:

"Akaryakıt zammı vs gibi şeyler duyuyorum etrafta ! Kesinlikle katılmıyorum….Ben bu tip söylemlerin karşısındayım. Tamamen sosyal medyada uydurulan bir şey her dolmuşa gelmeyin ! ? Eğer el ele verirsek her zorluğu atlatırız. Yeter ki el ele verelim."

"Sanatçılar da sanatını yapsın ! Bitti gitti :)) artık bunları öğrenin yahu ! Kaç kere söylendi yani bunlar ! Bazen gerçekten insanları anlayamıyorum. Lütfen el ele verelim artık .❤️?"

"Ben böyle bir şey demedim çarpıtmayın medya göreve!!!"

Komedyen Cem Yılmaz, akaryakıt zamlarıyla ilgili "Ben bu tip söylemlerin karşısındayım. Tamamen sosyal medyada uydurulan bir şey, her dolmuşa gelmeyin!" sözleriyle iktidara yaptığı göndermeyi haberleştiren T24’ün haberini alıntılayarak bir Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici’yi göreve çağırdı.

Komedyen Yılmaz, ironik bir dille, “Ben böyle bir şey demedim çarpıtmayın Medya göreve!!! :)) Tweet’lerim ortada …Dolmuşa binmeyin anlamı çıkıyor bu yanlış…Dolmuşlar vızır vızır çalışıyor, herkes binmeli!” diye yazdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medyada yer alan ayçiçek yağı zamları ve kuyruklarının gerçeği yansıtmadığını belirterek ve bu tür haberleri paylaşanlarla ilgili "manipülatif, spekülatif" ithamında bulunmuştu.

