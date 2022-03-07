Bakan Nebati'ten 'yağ' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'nde ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nebati, marketlerde geçtiğimiz günlerde yaşanan yağ izdihamlarına ilişkin olarak " Türkiye'de hiç hiçbir şey yapılmasa temmuz ayına kadar yetecek kadar yağ stoku bulunmaktadır" dedi.

Söz konusu görüntülere ilişkin ise Nebati " Böyle bir ülkede sanki yağ kuyruğu varmış gibi sanal, sonradan üretilmiş fotoğraflarla ya da bir indirim kampanyasındaki bir görüntüyü 'Türkiye'de yağ bitmiştir, kuyruk vardır' gibi bir takım ihanete varan söylemlerle destekleyenlerle bir iletişimimiz olacak, net olarak söylüyorum" dedi.

Nebati'nin açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"20 Aralık öncesinde kur fiyatlarıyla ilgili manipülatif, spekülatif hatta ihanete varan davranışları sergileyenlerin kim olduğunu biliyor ve gerekeni yapıyoruz. Dünyadaki gıda fiyatlarının yükselmesinden kaynaklı olarak yalan yanlış haberlerle, örneğin dünkü ayçiçek yağıyla ilgili kuyruklar ya da yokmuş gibi hareket etmeye sevk eden 'Yağ stoku bitmiştir, alın' diye yönlendirenler bu ülkeye sadece ve sadece ihanet ediyor. Türkiye'de hiç hiçbir şey yapılmasa temmuz ayına kadar yetecek kadar yağ stoku bulunmaktadır.

"Türkiye'de sanki yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere bakanlık olarak biz de operasyon çekeceğiz"

Bunun altında kalırsınız Türkiye bir savaş ülkesi değil, tarım ülkesi. Böyle bir ülkede sanki yağ kuyruğu varmış gibi sanal, sonradan üretilmiş fotoğraflarla ya da bir indirim kampanyasındaki bir görüntüyü 'Türkiye'de yağ bitmiştir, kuyruk vardır' gibi bir takım ihanete varan söylemlerle destekleyenlerle bir iletişimimiz olacak, net olarak söylüyorum. Kimsenin Türkiye üzerinde oyun oynamasına izin vermeyiz.

Türkiye'de sanki bir yokluk, yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere, bizim de Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak net bir şekilde operasyon çekeceğimizi de herkes bilsin. Son 20 yıldır bu ülkede hiç kimse ama hiç kimse fiyat artışları ve enflasyon karşısında ezdirilmedi, ezdirilmeyecek.

Elbette bir zorluk yaşıyoruz ama bu bizden kaynaklanan bir zorluk değil, küresel bir zorluk. Dünyanın her yerinde bu yaşanıyor.

"Kimsenin oyun oynamasına izin vermeyiz"

Enflasyonla mücadele timimiz hareket halinde. Kimsenin oyun oynamasına izin vermeyiz. Elbette ki küresel arzdan kaynaklı sorunlar var. Elbette sorunlar var, ama bu sorunlardan çıkar elde edenlere karşı timimiz net bir şekilde hareket halinde. Türkiye ekonomi modeli dünyaya örnek olacak. Kişi başı gelirimiz artacak, ihracat rekorları kırmaya devam edeceğiz. Gelişeceğiz, büyüyeceğiz ve her türlü enstrümanı kullanmaya devam edeceğiz.