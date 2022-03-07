Şahan Gökbakar'dan 'akaryakıt zammı' tepkisi: Her benzinlikte bir halay başı hazır olacak

Akaryakıta gelen fahiş zamla ilgili ünlü komedyen Şahan Gökbakar, "Bence yapılması gereken şey, şaaaaak direkt 30 TL yapacan, sonra 1 hafta bu şekilde tutup, bir gece de şaaaak yüzde 25 indirim. 22.5 TL'ye indirecen. Her benzinlikte bir halay başı hazır olacak. Tuttuğunu halaya katacak..." ifadelerini kullandı.

Son olarak, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litresine 57 kuruş, motorine ise 1,44 TL zam geldiğini duyurdu. Fahiş fiyatlara tepki yağarken; ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan da esprili bir paylaşım geldi. Akaryakıtın her gün zamlanmasına ilişkin Gökbakar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Akaryakıta her gece zam geliyor" "Akaryakıta her gece zam geliyor. 20 TL'yi geçti herhalde litresi. Bence yapılması gereken şey, şaaaaak direkt 30 TL yapacan, sonra 1 hafta bu şekilde tutup, bir gece de şaaaak yüzde 25 indirim. 22.5 TL'ye indirecen. Her benzinlikte bir halay başı hazır olacak. Tuttuğunu halaya katacak..."