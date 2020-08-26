Cem Küçük: Nagehan Alçı'nın analizini abartılı buluyorum ama Fatih Portakal'ın bir anda parlamasının normal olmadığı da kesin!

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, FOX TV'den ayrılarak emekliliğini isteyen Fatih Portakal'ın son 4 yıldır 'tanınan' bir isim olduğunu belirterek, "Nagehan Alçı'nın analizini abartılı buluyorum ama Fatih Portakal'ın bir anda parlamasının normal olmadığı da kesin!" görüşünü savundu.

Küçük, "Portakal’ın 50 yaşından sonra aniden meşhur olması noktasında ilginç bir teşhisi de daha önce Nagehan Alçı Habertürk’te yazmıştı. Şöyle demişti Alçı: "Evet Fox TV ve Fatih Portakal Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin muhalifi hatta düşmanı ama mevcut Yeşil Kemalist rejimin muhalifi değiller. Rejimin sadece Yeşil kısmına, yani dindarların birinci sınıf insan hâline gelmesine ve devlette önemli pozisyonlarda bulunmasına muhalifler. Öbür konularda rejimin temel politikalarının hepsini benimsiyorlar. 4 sene öncesine kadar toplumun yüzde 99’unun tanımadığı bir televizyon muhabiri olan Fatih Portakal’ın 50 yaşından sonra bir TV fenomeni hâline gelmesini sağlayan da yine bu iktidar. Rejim blokunun medya politikaları böyle olmasaydı Fatih Portakal diye bir TV karakteri olmazdı...”

Hükûmete yakın bir isim olmasına rağmen Nagehan Alçı da bu noktada iktidar ya da rejim bloku diye adlandırdığı mekanizmayı tenkit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Küçük, "Ben Nagehan’ın bu analizini fazla abartılı buluyorum ama Portakal’ın, 50 yaşına kadar medyada varlık gösteremeyip bir anda parlamasının normal olmadığı da kesin! Portakal bu şekilde zirvede bırakarak kendi açısından da mantıklı yaptı diye düşünüyorum. Elbette, 'Fatih Portakal Cumhurbaşkanı adayı olacak' gibi açıklamaları da ciddiye almıyor ve gülüyorum. Portakal herhâlde ruh sağlığını kaybetmemiştir. Böyle bir şey denerse tıpkı şimdilerde yaşayıp yaşamadığı bilinmeyen Levent Gültekin gibi gülünç duruma düşer ve hüsrana uğrar... Portakal’a tarımsal köy hayatında başarılar dilerim. Medya tarihinden sonra tarım ve hayvancılık tarihine de geçeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.