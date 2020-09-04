Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında Doğu Akdeniz görüşmesi

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="b-article__lead">\n<p>Dışişleri Bakanı <strong>Mevlüt Çavuşoğlu</strong>, NATO Genel Sekreteri <strong>Jens Stoltenberg</strong> ile telefonda görüştü.</p>\n</div>\n<div class="b-article__text">\n<p>Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ve Stoltenberg'in görüşmesinde, Doğu Akdeniz konusu ve son gelişmeler ele alındı.</p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/disisleri-bakani-cavusoglu-onkosulsuz-diyalog-gorusmesini-atina-kabul-etmedi-yunanistan-diyalogdan-yana-olmadigini-gosterdi,901090" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Önkoşulsuz diyalog görüşmesini Atina kabul etmedi; Yunanistan diyalogdan yana olmadığını gösterdi</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-atina-ile-ankara-arasinda-teknik-gorusmeler-basladi,901121" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Atina ile Ankara arasında teknik görüşme yapıldı, ancak henüz bir anlaşma sağlanamadı</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-turkiye-ve-yunanistan-teknik-gorusme-yapma-karari-aldi,900955" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye ve Yunanistan 'teknik görüşme' yapma kararı aldı" dedi; Yunan basını iddiayı yalanladı</a></strong></p>\n</div>\n</body>\n</html>