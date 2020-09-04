Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında Doğu Akdeniz görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ve Stoltenberg'in görüşmesinde, Doğu Akdeniz konusu ve son gelişmeler ele alındı.

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