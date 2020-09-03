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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye ve Yunanistan 'teknik görüşme' yapma kararı aldı" dedi; Yunan basını iddiayı yalanladı

"Doğu Akdeniz'de askeri çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için görüşmelere başlanacak"

03 Eylül 2020 19:41

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşmeler yapmak üzere mutabakata vardığını açıkladı.

Stoltenberg, yazılı açıklamasında, "Türk ve Yunan liderlerle yaptığım görüşmeler sonrasında iki müttefik ülke, Doğu Akdeniz'de askeri çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak ve kazalarla olayları önleme riskini azaltmak için NATO'da teknik görüşmelere başlamak üzere mutabakata vardı" ifadesini kullandı.

"NATO dayanışması ruhu içinde çözüm bulunması için"

Türkiye ve Yunanistan'ı "iki değerli müttefik" olarak niteleyen Stoltenberg, NATO'nun ortak güvenliği etkileyen konular için en önemli istişare platformu olduğunu belirtti.

Stoltenberg, "NATO dayanışması ruhu içinde gerilime çözüm bulmak için tüm ilgili müttefik ülkelerle yakın temas içinde kalmaya devam edeceğim" değerlendirmesinde bulundu.

Yunan basını: Atina, NATO'nun açıklamasını yalanladı

Yunanistan'da yayınlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunan diplomatik kaynaklar, NATO'nun söz konusu açıklamasını yalanlayarak gerginliğin ancak tüm Türk gemilerinin Yunan kıta sahanlığından derhal kaldırılmasıyla mümkün olabileceğini belirtti.

Kathimerini gazetesine konuşan Yunan diplomatik kaynaklar, Doğu Akdeniz'deki gerilimi azaltmak amacıyla NATO aracılığıyla Türkiye ile Yunanistan arasında teknik görüşmelere başlanmasının Ankara ve Atina hükümetlerince kabul edildiğine dair haberleri yalanladı.

Söz konusu Yunan kaynak, "Stoltenberg'in gerilimi azaltmak için NATO içerisinde mekanizmalar kurulması niyetini dikkate alıyoruz. Ancak gerilimin azaltılması ancak tüm Türk gemilerinin Yunan kıta sahanlığından derhal çekilmesiyle mümkün" ifadelerini kullandı.

 

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