NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye ve Yunanistan 'teknik görüşme' yapma kararı aldı" dedi; Yunan basını iddiayı yalanladı

Yunanistan'da yayınlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunan diplomatik kaynaklar, NATO'nun söz konusu açıklamasını yalanlayarak gerginliğin ancak tüm Türk gemilerinin Yunan kıta sahanlığından derhal kaldırılmasıyla mümkün olabileceğini belirtti.
Kathimerini gazetesine konuşan Yunan diplomatik kaynaklar, Doğu Akdeniz'deki gerilimi azaltmak amacıyla NATO aracılığıyla Türkiye ile Yunanistan arasında teknik görüşmelere başlanmasının Ankara ve Atina hükümetlerince kabul edildiğine dair haberleri yalanladı.
Söz konusu Yunan kaynak, "Stoltenberg'in gerilimi azaltmak için NATO içerisinde mekanizmalar kurulması niyetini dikkate alıyoruz. Ancak gerilimin azaltılması ancak tüm Türk gemilerinin Yunan kıta sahanlığından derhal çekilmesiyle mümkün" ifadelerini kullandı.