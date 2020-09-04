NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Atina ile Ankara arasında teknik görüşme yapıldı, ancak henüz bir anlaşma sağlanamadı

T24 Dış Haberler

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Atina ile Ankara arasında Doğu Akdeniz'deki durum hakkında teknik görüşmelerin başladığını ancak henüz bir anlaşma sağlanamadığını duyurdu.

Stoltenberg, NATO'da gerçekleştirilen bu görüşmelerin askeri seviyede gerilimi düşürmek ve Doğu Akdeniz'de olası bir kazayı önlemek için yapıldığını belirtti.

NATO Genel Sekreteri, bugün görüşen tarafların henüz bir mekanizma üzerinde anlaşamadığını ifade etti.

Stoltenberg bahsi geçen görüşmelerin teknik seviyede olduğunu ve anlaşmazlığın çözülmesi için yapılan müzakereler olmadığına dikkat çekti.

Bu görüşmelerin siyasi çözüm için Almanya arabulucuğunda yürütülen sürecin yerini almayacağını belirten Stoltenberg, aksine görüşmelerin Almanya'nın girişimi destekleyeceğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamalarda, "Yunanistan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i yalanladı. Yalan söyleyen Yunanistan'ın kendisi. Yunanistan diyalogdan yana olmadığını gösterdi" dedi.