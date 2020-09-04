Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Önkoşulsuz diyalog görüşmesini Atina kabul etmedi; Yunanistan diyalogdan yana olmadığını gösterdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i yalanladı. Yalan söyleyen Yunanistan'ın kendisi. Yunanistan diyalogdan yana olmadığını gösterdi." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Biz Türkiye olarak her zaman diyalogdan yanayız" ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili önkoşulsuz görüşme önerisini Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın kabul etmediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın haksız olduğunu Avrupa Birliği ülkeleri de biliyor, Yunanistan'ı kışkırtan Fransa. Macron ne yapacağını şaşırdı" diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Yunanistan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i yalanladı. Yalan söyleyen Yunanistan'ın kendisi. Yunanistan NATO arabuluculuğu konusunda yalan söyleyerek bir kez daha diyalogdan yana olmadığını gösterdi" dedi.

NATO’nun çabalarına rağmen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, “Türkiye herhangi bir diyaloğa başlamadan önce tehdit politikasından vazgeçmeli” demişti.