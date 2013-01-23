Casusluk iddianamesinde ilginç ayrıntılar: Maksat dişiliği kullanmak



İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ’fuhuş yaptırılan kadınlar aracılığıyla yüksek rütbeli askeri personelin uygunsuz görüntülerini çektikleri ve bunlarla şantaj yaparak bazı askeri bilgileri elde ettikleri" iddiasıyla hazırlanan bin 937 sayfalık iddianamenin ayrıntıları netleşti.

Duruşmanın hangi salonda gerçekleştirileceğine Adalet Bakanlığı’nın karar vereceği bildirildi. Bakanlığın İzmir Adliyesi Konferans Salonu, 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi salonu, Şakran’daki cezaevindeki salonlardan birine karar vereceği öğrenildi. İddianamede 88’i tutuklu 357 sanık hakkında 2 yıldan müebbet hapis cezasına varan cezaları isteniyor. Sanıklar arasında 3’ü kadın, 55 muvazzaf asker bulunuyor.

196 müştekinin ve 831 mağdurun bulunduğu ve bin 937 sayfa olan iddianame, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 10’uncu maddesiyle görevli Cumhuriyet Savcısı Zafer Kılınç tarafından hazırlandı. Savcı Zafer Kılınç’ın hazırladığı iddianamede, çete lideri olduğu iddiasıyla suçlanan Marina işletmecisi Bilgin Ö. ile Narin K. hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kişisel verilerin kaydedilmesi, devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etmek suçlarından müebbet ve 9’ar yıl hapis cezası isteniyor.

Tutuksuz yargılanacak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Koramiral Veysel K. hakkında ise suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, yasaklanan bilgileri temin etmek suçlamasıyla 2 ile 6 yıl arasında değişen hapis cezası isteniyor. Diğer sanıklar hakkında ise 2 yıldan müebbete varan hapis cezaları talep ediliyor.

'Elimde neler var benim'

İddianamade, çete lideri iddiasıyla suçlanan ve müebbet ve 9 yıl hapis cezası istenen Narin K.'nın E.U., ile telefon görüşmelerinde "Elimde neler var benim, evimi bassalar ayrı bi dava başlatacaklar, Ergenekon, Balyoz darbesi falan değil bu farklı şey. Gün yüzüne çıkmamış belgelerimi çıkarttım iki senedir topladığım, elimde biriktirdiğim şeyler fotoğraflar şunlar bunlar. Benim o 2007-2008 döneminde 2009 döneminde de bütün tanıdığım insanlar. Kim? Nedir? Nasıldır? özellikleri şu, bu nerde görev yapıyor? Bu insan bana bize nasıl faydalı olabilir alan gibi anladın mı?" sözleri yer aldı.

'Dişiliğimi kullanmam lazım'

Soruşturma tarihinde Albay olan E.Ç.’ye, yönelik istihbari faaliyetler sırasında Narin K.'nın sarfettiği, "Bununla tesadüf eseri karşılaşmam lazım, bunu ayartmam lazım. Ancak o şekilde sızarım yanına, yani maksat dişiliği kullanmak" gibi ifadeleri de tapelere girdi.

Albay B.A., ile irtibatlı olan ve birlikte denetleme biriminde görev yapan Albay H.Ç. ile ilgili de fuhuşa aracılıkla alakalı görüşmelerin tespit edilmesi üzerine Albay H.Ç.’nin soruşturmaya dahil edildiği ifade edildi.

'Telefon görüşmeleri her şeyi sonlandırdı'

Albay B.A. ve Albay H.Ç.’nin irtibatlı olduğu emekli Yarbay A.G.’nin telefon görüşmelerinde Albay B.A., ve Albay H.Ç.’ye fuhuş amaçlı bayan temin ettiği, bir telefon görüşmesinde bir askerin dağıtım yerinin değiştirilmesini isteyerek yapılmaması halinde Albay B.A. ve Albay H.Ç.’ye bayan temin etmeyeceğini belirttiği ifadeler kullanması ve devam eden görüşmelerde üstü kapalı konuşmalar yapması üzerine emekli Yarbay A.G,’nin soruşturmaya dahil edildiği kaydedildi.

Emekli Yarbay A.G.’nin irtibatlı olduğu ve açık kaynaklardan yapılan araştırmada daha önce Vatansever Kuvvetler Güç Birliği’ne (VKGB) yönelik soruşturmada şüpheli olarak gözaltına alınan ve ifadesinde kendisinin Rus ve Bulgaristan istihbarat birimleri ile çalıştığını beyan eden H.B.G.’nin telefon görüşmelerinde emekli Genelkurmay Başkanları Yaşar Büyükanıt ve İlker Başbuğ ile ilgili bazı ifadeler kullanması ve "benim vaktim kalmadı, önümüzdeki hafta çok büyük olaylar olacak, ben sana söyleyim. Ben Türkiye’ye birşey olsun istemiyorum ama bugüne kadar yeter artık yeter" söylemlerinde bulunması üzerine, H.B.G ve İ.C.’nin de soruşturmaya girdiği belirtildi.



Örgütün 28 Aralık 2010 toplantıda aldığı ve Dz.Kur.Yb. Ö.A. imzasıyla ele geçirilen toplantı tutanağına da yer verilen iddianamede, Yzb. T.A.’nın kadınların ayarlanmasından sorumlu olacağı, Ütğm. S.C.’nin bu konuda kendisine yardımcı olacağı, ayrıca ilaç ve ot işlerinin de daha önce planlandığı şekilde devam edeceği belirtildi. Örgütün, çeşitli güvenlik önlemleri de aldığı, AVM’ler, cafe ve barlar, dans kursları ve gece kulüpleri gibi kalabalık mekanlarda buluşulması ve dikkat çekilmemesi istendiği keydedildi. Özel durumlarda şifrelenmiş mesajlaşmanın kullanılabileceği, cep telefonunun bu amaçlarla kesinlikle kullanılmayacağı, acil durumlarda iletilecek bilgiler için dışarıdan kartlı telefonların ve daha önceden belirlenen kod kelimeleri kullanılacağı kararlaştırıldı.

'Gölcük Astsubay Orduevine gizli kamera'

Örgüt yöneticilerinin Kıbrıs’a özel önem verdiği, istedikleri herşeyi polise ve adliyeye takılmadan Kıbrıs’ta rahatlıkla yapabildiklerini söyledikleri belirtilen iddianamede, suç örgütünün T.C. Dışişleri Bakanı ve ailesinin kimlik bilgilerini ve pasaport numaralarını kaydettiği, Gölcük Astsubay orduevindeki odalara gizli kamera ve ses kayıt cihazı yerleştirildiği belirtildi.

'Gemiler hakkında bilgiler'

İdianameye giren bir belgede de "Dokümanlarda Deniz Kuvvetleri tarafından tasarlanıp üretilen MİLGEM gemisi hakkında bilgi bulunmaktadır. Bu bilgiler geminin en önemli savunma ve elektronik harp sistemlerine aittir. Dokümanlar ilk bakışta çok gizli gözükmese de içlerinde sistemlerle ilgili çok önemli bilgiler vardır. Bu dokümanlar hem yurt içinde ihaleler giren rakip firmalar arasında, hem de yurt dışında bölge ülkelerin servisleri açısından çok kıymetli dokümanlardır. Tahmin edebileceğiniz gibi gelişen olaylar yüzünden kontroller günden güne sıklaşıyor. Tabiki bulunduğum konumda çok daha gizli bilgi ve belgelere ulaşmak mümkündür ancak bunlar zaman gerektiren şeyler. Böyle bir durumda ücret konusunu da yeniden konuşmak gerekebilir. Bu bilgileri elimdekilere bir örnek olarak gönderiyorum. Uygun şartlar oluştuğunda sizlerle daha büyük işler yapacağımızı düşünüyorum" ifadesi dikkat çekti.

'Gizli dosyalar'

İddianamede, örgütün veri tabanında çok sayıda gizli dökümanın ele geçirildiği belirtilirken, bu dosyalardan bazıları şöyle sıralandı:

"14Teskılat_Mukayese’ isimli dosyanın, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş şeması, konuşlanması ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile mukayesenin yapıldığı doküman olduğu tespit edildi. ’Türkiye Cumhuriyeti jandarma birliklerinde bulunan kritik malzeme listesi’ başlıklı ’Termal Sistemleri - Yapılan Dış Yardımlar - Mühimmat Durumu - Zırhlı Araç Durumu’ bilgilerini içeren 5 sayfadan oluşan bir belge olduğu saptandı. ’Ek-C Lahika-2 Açıklama’ isimli dosya incelendiğinde ise, ’Yunanistan liman ziyareti yapan Türk savaş gemilerinin dostane bir tavır sergilemediğinin, imkan elde edildiği takdirde Yunan savaş gemilerine sabotaj türü eylemler yapmak üzere bilgi topladığının kanıtı olarak uluslararası ortamda delil olarak kullanılabileceği belirtilerek Yunanistan’a satılabilir. Ayrıca bu belge ile ’komşuları ile sıfır sorun’ politikası güttüğünü savunan AKP hükümetinin bu ortamda zor durumda bırakılması ve baskı altına alınması maksadıyla kullanılabilir’ şeklinde ifadelerin yer aldığı tespit edildi. ’Lahika-3 PKK Kongragel Terör Örgütü Mevcut Durumu’ isimli dosyanın, bölücü terör örgütünün yurt içi ve yurt dışı sayısal durumu ile ilgili bilgiler veren ve bu bilgilerin haritalar üzerinde gösterildiği 3 sunudan oluşan bir dosya olduğu tespit edildi.’Lahika-5 KDP Unsurları Teşkilat ve Konuş Durumu’ isimli dosyanın ’KDP Peşmerge Konuşu’ başlığı ile Irak’ın kuzey bölgesinin haritasının üzerine işaretlemelerin bulunduğu bir sunudan oluşan bir dosya olduğu saptandı."

'PKK ve KDP dosyaları'

’Lahika-8 PKK Hedef Listesi’ isimli dosyanın, bölücü terör örgütünün Irak’ın kuzeyinde bulunduğu yerlerin koordinat bilgilerinin yer aldığı Metin H. İstihbarat Albay İsth. Ve İKK Ş. Md. adı ile hazırlanmış bir belge olduğu tespit edildi.

’Lahika-9 KDP KYB Hedef Listesi’ isimli dosyanın, içeriğinde KYB ve KDP’nin Irak’ın kuzeyinde bulunduğu yerlerin koordinat bilgilerinin yer aldığı bir belge olduğu saptandı.

’Cetvel-B Irak Kuzeyi Köprü Koor. Çizelgesi’ dosyasında, ’Harekat Bölgesinde Dikkate Alınması Gereken Köprüler’ başlığı altında koordinat bilgilerinin yer aldığı bir belge olduğu tespit edildi.

’Yaklaşma İstikametleri’ başlığı ile üzerinde çeşitli işaretlemelerin bulunduğu Irak’ın kuzey bölgesinin haritasının bulunduğu dosyanın ’Boş Dolu Köy Durumu’ başlığı altında bin 237 köy ile ilgili koordinat bilgileri ve mukimlerinin genel durumu ile ilgili bilgilerin yer aldığı bir belge olduğu tespit edildi.

'Köy korucuları da fişlenmiş'

Ayrıca, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görev yapan çete üyelerinin geçici köy korucularına ilişkin çizelge tuttukları, bilgi elde etmek için yabancı uyruklu kadınları kullandıkları, subay ve astsubayların zaafları ve inançlarıyla ilgili bilgiler, kışlaların haritaları, eşcinsel eğilimleri olan askerlerin bilgileri, video kayıtlarında müstehcen görüntüler GATA’daki doktorların kişisel bilgileri, kredi kartı bilgileri, özel müşterilerle ilgili harcama dosyaları, yapılandırma görevleri, yurtdışından gelecek para akışı, bürokrat ayarlamaları, FBI’ın bomba yapım analizleri, koruma altına alınmış bitki, hayvan ve SİT alanları, NATO petrol boru hattı planları, NATO personeli ve silah durumu, askeri servis güzergahları, askeri telsiz çağrı kodları gibi bilgi ve belgelgelere ulaşıldı.

'MİT’çilerle ilgili bilgiler'

Bilgin Ö.'den elde edilen ve şifresi kırılmak suretiyle elde edilen dijital materyallerde ’MİT’ isimli bir klasörün bulunduğu, klasörün içerisinde yer alan belgelerde üst düzey MİT yöneticileri hakkında her türlü bilginin dosyalandığı anlaşıldı. Bu yöneticilerin iletişim, aile bilgileri, zaafları, hükümetle uyumları, TSK ile uyumları gibi başlıklar altında raporlama yapıldığı anlaşıldı.

'GATA’ya özel ilgi'

Narin K.'nın harici harddiskinde yapılan incelemede, örgütün GATA’dan beklentilerine ilişkin yazılı belgelerin ele geçirildiği, Pandora Veri Tabanına bakıldığında özellikle İlker Başbuğ, Saldıray Berk, Bekir Kalyoncu, Bilgin Balanlı gibi birçok Paşanın sağlık raporlarının suç örgütünün veri tabanına kaydedildiği, bu anlamda GATA yapılanmasından beklentilerin karşılandığının anlaşıldığı, diğer yandan suç örgütünün kurye olarak GATA yapılanmasındaki doktorları kullanarak yurtdışına bilgi ve belge gönderdiği, belgenin sonuna eklenen notta suç örgütünün bu çalışmalar sonucu elde ettiği gelirin yüzde 25’ini direkt suç örgütünün GATA yapılanmasındaki üyelerine dağıtacağının belirtildiği iddia edildi. İddianamede, "Bu belge ve yukarıdaki not, GATA yapılanmasının suç örgütünün faaliyetlerini gerçekleştirmede ne derece etkin olduğunu ortaya koymaktadır" denildi.

Suç örgütünün gizliliğe azami derecede riayet etmesi, ele geçirilemeyen ’Kara kutu’ adlı başka bir arşiv oluşturmuş olması, sahip olduğu bilgi ve belgeleri şifreleri kırılamayacak şekilde dosyalamış bulunması örgütün ne kadar profesyonel hareket ettiğini ortaya koyduğu belirtilen iddianamede, "Nitekim Pandora Veri Tabanında ve suç örgütünün yönetici ve üyelerinde ele geçirilen çok sayıda dijital veri dosyasının, aylardır çalışılmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şifre kırma uzmanları tarafından dahi şifreleri çözülememiştir. Buna rağmen, soruşturma sırasında ele geçirilen Pandora Veri Tabanı ile diğer veriler çok büyük ve kapsamlı bir suç örgütü organizasyonunu ortaya koymaya yetecek düzeydedir. Askeri personelin tüm bilgililerini içeren dosyalar da var" denildi.