Komutanların sağlık raporları 'Askerî casusluk çetesi'nde mi?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen askerî casusluk soruşturması, çete üyelerinin, askerî hastanelere yerleştirdikleri ajanlar vasıtasıyla aralarında eski Genelkurmay Başkanı ve Ergenekon sanığı İlker Başbuğ, Balyoz sanığı tutuklu Bilgin Balanlı ve emekli Orgeneral Saldıray Berk’in de bulunduğu bazı isimlerin sağlık durumuna ilişkin bilgileri ele geçirdiğini ortaya koydu.

Soruşturmada “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmekle suçlanan” çetenin faaliyet gösterdiği alanlar sıralandı. Çetenin, İstanbul ve Ankara GATA başta olmak üzere birçok askerî hastanede çeşitli yapılanmalar kurduğu savcılığın hazırladığı değerlendirme raporuna yansıdı.

Taraf gazetesinin ulaştığı soruşturmanın detaylarında çetenin askerî hastanelerdeki faaliyetleri şöyle sıralandı:



Generallerin sağlık durumu



Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda ele geçirilen şifreli belgeler arasındaki “O.Ç’den S.K’ya” isimli dosyanın şifresi kırıldı. Bu belge sayesinde çetenin askerî hastanelerdeki yapılanması ve hangi üst düzey ordu mensuplarının sağlık durumlarına dair bilgilerin ele geçirildiği ortaya çıktı. Bu isimler arasında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, eski EDOK Komutanı Saldıray Berk, Jandarma Genel Komutanı Bekir Kalyoncu, Balyoz davasının tutuklu sanığı Orgeneral Bilgin Balanlı, 2011’deki daki YAŞ’ta EDOK Komutanlığı’na atanan Nusret Taşdeler ve Balyoz operasyonunda tutuklanan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanı Tümamiral R.Cem Gürdeniz bulunuyor.



GATA’ya virüs gibi yayılmışlar



Savcılık raporunda çetenin GATA İstanbul yapısına ilişkin bilgiler de yer aldı. Kişilerin isimleri soruşturmanın gizliliği için rapora yazılmazken, faaliyet gösterdikleri alanlar sıralandı. GATA İstanbul Sorumlusu olarak üroloji bölümünde görevli Albay T.Ş gösteriliyor. Çetenin diğer üyelerinin ise ortopedi, endokrin, göz, Kulak-Burun-Boğaz bölümünde oldukları ifade ediliyor. GATA’daki yapılanmanın işlev ve görevleri ise şöyle sıralanıyor: “Medikal firmaları yönlendirmek, personel hakkında bilgi getirmek, ortam dinlemesi ve görüntü alımı yapılarak kişiler hakkında dosya oluşturmak, mümkün olduğu kadar iletişim araçlarını kullanmadan tüm verileri ilgili kişilere ulaştırmak, heyete esas ilaç raporlarını hazırlamak, istenilen kişileri boykilo endeksine uydurarak X hemşire ile koordine ederek ‘askerliğe elverişsizdir’ raporu vermek, diyabet ve tiroit fonksiyonu bozukluğu tanısıyla hava değişimi vermek, gözlük ve lens raporu düzenlemek, uluslararası tıp kongreleri aracılığıyla bilgi akışı sağlamak, bel açıklıkları vs. her türlü ortopedik rahatsızlıktan rapor verilebilir (mevcut devam eden davası var), Ortez-protez ile ilgili alımlarda belirlenecek firmalara yönlendirilecek.”