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Politika

'Askeri casusluk soruşturmalarının terfi dönemine rastlaması tesadüf mü?'

CHP'li vekil Gürkut Acar, AKP'li Arınç'a sukasti soruşturması ve "askeri casusluk" olaylarıyla ilgili olarak TBMM'ye soru önergesi sundu

20 Temmuz 2012 17:20

Hülya KARABAĞLI/ ANKARA

CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, "askeri casusluk" olayları ile  Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast soruşturmasını TBMM’ye taşıdı. Acar, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, son dönemde “askeri casusluk” konulu soruşturmalarda bir artış olduğunu, soruşturmaların  da terfi dönemlerine rastladığı yönünde kamuoyunda şüpheler bulunduğunu  söyledi. "Son 5yılda askeri casusluk, askeri bilgi ve belgelerin sızdırılması gibi suçlamalar nedeniyle Cumhuriyet savcılıklarınca kaç soruşturma açılmıştır? Kaç kişi tutuklanmış ve tutuklu yargılanmaktadır? Halen kaç askeri personel tutukludur? Açılan davalarda ceza alan askeri personel sayısı nedir?” sorularını yöneltti.

Adli yargılamalarda adı geçen askeri personel ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığı’nca idari bir inceleme yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi isteyen Acar, “İdari denetim yapılmamış ise gerekçesi nedir? Aynı dönemde askeri casusluk gerekçesiyle askeri savcılıklarca bir inceleme ya da soruşturma yapılmış mıdır? Askeri casusluk soruşturmalarının terfi dönemlerine rastlaması tesadüf müdür? Son dönemde 20-50 kişiyi kapsayan casusluk iddialarının ortaya çıkması karşısında, Bakanlığınız ne gibi önlemler almaktadır?” dedi.

Başbakan yardımcısı Arınç’a, suikast soruşturmasını da gündeme getiren Acar, Bakan Yılmaz’a şu soruları yöneltti:

-Kamuoyunda Ergenekon ve Balyoz olarak bilinen davalarla ilgili kamuoyuna mektuplar yazan askeri personel ya da personeller konusunda idari inceleme ya da soruşturma yapılmış mıdır? Hangi sonuçlara ulaşılmıştır?

-Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast iddiasıyla yürütülen soruşturma konusunda, Bakanlığınız ya da Genelkurmay Başkanlığı’nca idari inceleme ya da soruşturma yapılmış mıdır?

-Hangi sonuçlara ulaşılmıştır? İdari denetim yapılmamış ise gerekçesi nedir? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma hangi aşamadadır? Dava açılmış mıdır? Tutuklu askeri personel var mıdır?

ETİKETLER

CHPaskeri casusuluksoruşturmaBülent Arınsoru önergesiGürkut Acar

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