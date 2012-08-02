Askeri casusluk ve şantaj davası çöktü

Askeri casusluk ve şantaj davasının 4 tutuklu sanığı tahliye edildi. Tutuksuz yargılanan Tuğamiral Şafak Yürekli'ye, "suç örgütüne yardım etmek" suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün ve ''yasaklanan bilgileri temin etmek'' suçundan da 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 2 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası verildi.



İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, ''Şantaj ve askeri casusluk'' davası kapsamında kararını verdi.

"Askeri Casusluk Davası"nın tutuksuz sanığı Tuğamiral Şafak Yürekli'ye örgüte yardımdan 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verildi.

TÜBİTAK görevlisi Yücel Çitli ise örgüte yardımdan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Davada tutuklu yargılanan sanıklar emekli albay İbrahim Sezer, Tamer Zorlubaş, emekli yarbay Mehmet Seyfettin Alevcan ve Deniz Mehmet Irak'ın tahliyesine karar verdi.



Sanıkların duruşmadaki son sözleri



4’ü tutuklu 56 sanığın yargılandığı ve İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında sanıklar teker teker son sözlerini söyledi.



Tuğamiral Yürekli: Herhangi bir suç işlemedim



Davanın sanıklarından Tuğamiral Şafak Yürekli, "30 yıl önce şanlı bayrağın üzerine elimi koyarak ettiğim yeminin aksine bir şey yapmadım. Yüce milletim sizlerde müsteri olunuz. Herhangi bir suç işlemedim. Son savunmamda da olduğu gibi suçsuz olduğumu haykırıyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.



Emekli Albay Sezer: Haksız yere tutukluyum



Davanın bir numaraları sanığı emekli albay İbrahim Sezer ise son sözlerinde suçlamaların doğru olmadığını belirterek, "2 yıla yakından haksız yere tutukluyum. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.



TÜBİTAK görevlisi Çipli: Somut delil yok



Son sözleri sorulan TÜBİTAK görevlisi Yücel Çipli de suçsuz olduğunu belirterek, "Benim hakkımda somut belge, delil ve bulgu yoktur. Suçlamaların hepsini daha önce çürüttüm. İçim ve vicdanım rahat beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Davanın sanıklarından Binbaşı Kemalettin Yakar da son sözlerinde, "Ben bu toprağa, bayrağa, Mustafa Kemal’e ve üniformama ihanet etmedim. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi.



Karar: Askeri casusluk suçundan beraat, 4 tutuklu sanığa tahliye



Tüm sanıklar "fuhuş ve askeri casusluk" suçlamalarından beraat etti. Tutuklu yargılanan emekli albay İbrahim Sezer, Tamer Zorlubaş, emekli yarbay Mehmet Seyfettin Alevcan ve Deniz Mehmet Irak da tahliye edildi.

Tutuksuz yargılanan Tuğamiral Şafak Yürekli, "suç örgütüne yardım etmek" suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün ve ''yasaklanan bilgileri temin etmek'' suçundan da 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 2 yıl 7 ay 20 gün hapisle cezalandırıldı.