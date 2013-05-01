Çarşı'dan 1 Mayıs sloganı: Sık bakalım, biber gazı sık bakalım, kaskını çıkar copunu at, delikanlı kim bakalım

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'nın bu yılki 1 Mayıs sloganı "Sık bakalım sık bakalım, Biber gazı sık bakalım, Kaskını çıkar copunu at, Delikanlı kim bakalım" oldu.

Çarşı, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs'a katıldı.

Çarşı resmi sitesi forzabesiktas.com'da da Kemal Sunal'ın 1 Mayıs gösterilerine katıldığı filmden bir parça yayınladı.

Çarşı Grubu, İşçi Bayramı olan 1 Mayıs'a girilen saatlerde, resmi sitesi forzabesiktas.com'dan paylaşılan bir video ile bayramı kutladı.

Çarşı, sitenin girişine Kemal Sunal'ın efsaneler arasına giren Köşeyi Dönen Adam'dan bir bölüm koydu.

Filmin ilgili bölümünde Kemal Sunal'ın, 1 Mayıs yürüyüşüne katılan işçilerin arasına karışarak slogan attığı görülüyor.