T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çarşı'dan 1 Mayıs sloganı: Sık bakalım, biber gazı sık bakalım, kaskını çıkar copunu at, delikanlı kim bakalım

Çarşı, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs'a katıldı

01 Mayıs 2013 15:38

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'nın bu yılki 1 Mayıs sloganı "Sık bakalım sık bakalım, Biber gazı sık bakalım, Kaskını çıkar copunu at, Delikanlı kim bakalım" oldu.

Çarşı, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs'a katıldı.

Çarşı resmi sitesi forzabesiktas.com'da da Kemal Sunal'ın 1 Mayıs gösterilerine katıldığı filmden bir parça yayınladı.

Çarşı Grubu, İşçi Bayramı olan 1 Mayıs'a girilen saatlerde, resmi sitesi forzabesiktas.com'dan paylaşılan bir video ile bayramı kutladı.

Çarşı, sitenin girişine Kemal Sunal'ın efsaneler arasına giren Köşeyi Dönen Adam'dan bir bölüm koydu.

Filmin ilgili bölümünde Kemal Sunal'ın, 1 Mayıs yürüyüşüne katılan işçilerin arasına karışarak slogan attığı görülüyor.

 

ETİKETLER

çarşıbeşiktaş1 mayıspolisslogan

İlgili Galeri

Fotoğraflarla 1 Mayıs

İlgili Haberler

Twitter'da 1 Mayıs hakkında neler konuşuluyor?

Twitter kullanıcılarının 1 Mayıs mesajları burada...

Sırrı Süreyya'nın 1 Mayıs yorumu: Geleneksel gaz şenlikleri

Sırrı Süreyya Önder, 1 Mayıs'ı kutlamak için sabah erken saatlerin soluğu Taksim Meydanı'nda aldı

Biber gazından etkilenen Gürsel Tekin hastaneye kaldırıldı

Tekin: Taksim'de değil. Beşiktaş'ta kendi parti binama yürürken bu müdahale niye

DİSK Genel Başkanı: İşçilere kalkan eller kırılacaktır

DİSK Genel Başkanı Kani Beko: Türkiye demokrasi, insan hakları mücadelesi veren insanlar bu baskıyı, bu terörü hak etmediler. Bunlar bu ülkenin insanları.. Bu insanlara kalkan eller kırılacaktır.

Biber gazlı, tazyikli sulu, coplu, taşlı, sopalı, molotoflu 1 Mayıs

İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamaları başlamadan olaylar çıktı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24