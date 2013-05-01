Biber gazlı, tazyikli sulu, coplu, taşlı, sopalı, molotoflu 1 Mayıs

1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Taksim'de kutlamak isteyen gruplar Beşiktaş, Şişli ve Mecidiyeköy'de toplanarak yürüyüşe geçti. Polis ekipleri, gruplara tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını yayalaştırma çalışmaları süren Taksim Meydanı'nda yapmak isteyen sendikaların bu taleplerinin reddedilmesinin ardından kentin birçok bölgesinde olaylar çıktı.

Taksim Meydanı'na çıkan cadde ve sokaklar sabahın erken saatlerinden itibaren araç trafiğine kapatıldı. Yayaların da geçişine izin verilmeyen meydana, sadece görevliler ve basın mensupları alındı.

Bariyerlerle çevrilen meydanda çok sayıda polis görev yapıyor. Çevredeki bazı yüksek binaların çatılarına da polis ekipleri konuşlandırıldı. Bölgede, Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) ve ambulans bekletiliyor.

Polis helikopterleri de devriye uçuşları yapıyor.

İlk darbe Beşiktaş’ta

Taksim Meydanı’nda kutlama yapmak isteyen kalabalık gruplar, sabah saatlerinden itibaren çeşitli noktalarda toplanmaya başladı.

Sabah saat 07.00 sıralarında Beşiktaş CHP İlçe Başkanlığı önünde toplanan aralarında Türkiye Komünist Partisi (TKP), İşçi Partisi (İP) ve Halk Evleri üyelerinin de aralarında bulunduğu gruplar, Taksim’e doğru yürüyüşe geçti.

Barikat kuran güvenlik güçleri, gruplara tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Müdahaleyle birlikte dağılan gruplar, ara sokaklarda yeniden bir araya geldi.

Polis ekipleri ile göstericiler arasında zaman arbede yaşanıyor.

CHP’li Tekin hastaneye kaldırıldı

Beşiktaş'ta polisin biber gazı müdahalesi maruz kalan isimlerden biri olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin isyan etti. Onların gazından sazından korkacak değiliz, toplanmaya devam edeceğiz" diyen Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

“Emniyet mensuplarına sözüm yok, onlara bu emri kim verdiyse onlarla hesaplaşacağız. Bize bu muamele yapılıyorsa, bu ülkenin vatandaşlarına ne yapılıyordur takdirinize bırakıyoruz. Biz Beşiktaş'tayız, Tasim'de değiliz ki. Bize niye müdahale ediyorlar. Kendi ilçe merkezimize bile gidemiyorsak e yapacağız biz?. Dünün apoletli Evren'i bugünün apoletsiz Erdoğan'ı!

"Televizyonlar, gazeteler ciddi günah işliyor. Taksiim'deki inşaat alanını gösteriyorlar hep. Taksim meydanı her gün 1.5 milyon insanın sirküle ettiği alandır. 30 bin 40 bin emekçinin oraya yürüme hakkı yok mudur? Kim engelliyor? Faşist kafalar tabi ki."

İki gazeteci yaralandı

Bu arada göstericilerin attığı taş, DHA kameramanı Zeki Günay'ın kafasına ve koluna isabet etti. Hafif şekilde yaralanan Günay için ambulans çağrıldı.

Göstericilerin attığı taşın isabet ettiği Ülke TV kameramanı Fatih Yersiz, ayağından yaralandı. Astım hastası bir gösterici de gazdan etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DİSK’in önü de karıştı

Taksim’e çıkmakta kararlı olan DİSK’in Genel Merkezi önünde de sabah saatlerinde hareketlilik yaşandı.

Sabah erken saatlerinde Şişli’deki DİSK Genel Merkezi önünde toplanan gruplar, Taksim’e doğru yürüyüşe geçti.

Ellerinde çeşitli pankartlar taşıyan ve sloganlar atan grubun önünde, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Genel Sekreter Arzu Çerkezoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve sendika başkanları yer aldı.

Yürüyüşe katılanlar, Devrimci hareket", "İnadına sendika, inadına DİSK", "Biz kazandık, kararı biz veririz", "Taksim 1 Mayıs alanıdır", "Yine yasak yine biz" yazılı pankartlar taşıdı.

Polisten anons: Dağılmazsanız, dağıtırız

DİSK Genel Merkezi nönünden Taksim Meydanı'na doğru yürümeye başlayan ve bir süre Halaskargazi Caddesi'ndeki SGK İstanbul İl Müdürlüğü Şişli Sosyal Güvenlik Merkezi önünde bekleyen grup, tekrar yürümeye başladı. Grup, sloganlar eşliğinde Osmanbey Metrosu önüne ulaştı. Bu sırada iki Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın (TOMA), Halaskargazi Caddesi'nin ortasında bekletildiği, polis memurlarının gaz maskelerini taktığı görüldü.

Polis, megafonla "Dağılmazsanız suç işlemiş olacaksanız. Bu yaptığınız gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet suçunu teşkil eder. Dağılmazsanız, çevik kuvvet ekipleri tarafından dağıtılacaksınız. Bu son uyarımız. Dağılmanız için size süre veriyoruz" uyarısında bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Yunus Dolar, DİSK Genel Başkanı Kani Beko ile görüşerek, 50 kişilik bir grup ile Taksim Meydanı'na çelenk koymalarına izin vereceklerini söyledi. Dolar, 50 kişilik grup dışındaki diğer katılımcıların alana giriş yapamayacağını, aksi takdirde müdahale edeceklerini ifade etti.

Uzlaşı sağlanamaması üzerine polis, DİSK kortejine tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Yürüyüşe katılanlar atılan biber gazından etkilendi. Grup da maytap atarak polise karşılık verdi.

Öte yandan Şişli'nin ara sokaklarından Büyükdere Caddesi'ne çıkmaya çalışan yüzleri maskeli bir gruba polis panzerle su sıkarak müdahalede bulundu. Grup, bu müdahalenin ardından Abide-i Hürriyet Caddesi'ne kaçtı. DİSK üyesi bir grup da Abide-i Hürriyet Caddesi'nden Şişli Camisi'ne doğru yürüyor. Cami önünde barikat kuran polis, burada bekleyişini sürdürüyor.

Sendikacının başına gaz bombası

Polis ekipleri, yürümekte ısrar eden gruplara gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.

DİSK Genel Merkezi'ne atılan gaz bombası nedeniyle de birçok kişi yaralandı.

Enerji-Sen Genel Başkanı Ali Duman da binaya atılan bir gaz bombası başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Biber gazından etkilenen ve bu sırada yaralanan sendikacılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Sendikacılar, yaralıların ambulanslara konulması sırasında polisin biber gazıyla müdahalede bulunmasına tepki gösterdi.

Polis ekiplerinin gaz bombası attığı DİSK Genel Merkezi'nin içi adeta savaş alanına döndü. Binadaki bulunan birçok eşya da harap oldu.

Eve isabet etti

Polis tarafından atılan bir gaz bombası, DİSK Genel Merkezi'nin yanındaki bir apartmana isabet etti. Gaz bombasının camdan içeri girmesi üzerine, evde bulunanlar gazdan etkilendi. İtfaiye ekipleri, evde bulunanları tahliye etti.

Öte yandan, biber gazından etkilenmemek için kaçarken başını direğe çarpan Yeni Şafak gazetesi muhabiri Cihat Arpacık da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gösterici değil, simitçi

Bu arada, polis, Şişli Camisi önünde göstericilere müdahale ettiği sırada kıyafetinden şüphelendiği bir kadını gözaltına almak istedi. Polis, seyyar simitçi olduğunun anlaşılması üzerine kadını gözaltına almaktan vazgeçti.

Mecidiyeköy’de olay

Taksim’e çıkmak isteyen bazı gruplar da, Mecidiyeköy’de toplandı. Yürüyüş yapmak isteyen gruplara polis izin vermedi.

Polis ekipleri, gruplara biber gazıyla müdahale etti. Göstericiler de polise taşlarla karşılık verdi.

Kullanılan gazdan gazetecilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi etkilendi.

Hastaneden çıkan gruba müdahale

Şişli Etfal Hastanesi'nden çıktıkları öne sürülen bir gruba, polis ekipleri müdahale etti. Grup, bunun üzerine ara sokaklara dağıldı.

Okmeydanı’nda polise molotof

Okmeydanı semtine bağlı Şark Kahvesi'nde toplanan yüzleri maskeli göstericiler, yürüyüşe geçti.

DHKP-C lehine slogan atılan göstericiler, Darülaceze ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi güzergahını takip ederek, Sıracevizler Caddesi'ne ulaştı.

Şişli Camisi'nin önüne çıkan grubun ilerlemesine izin vermeyen polis barikatla önlem aldı.

Polis ekipleri, dağılarak başka sokaklara yönelen göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Göstericiler de polise taş, havai fişek ve molotofkokteyli attı.

İşyerleri zarar gördü

Harzemşah Sokak'tan Abide-i Hürriyet Caddesi'ne çıkmak isteyen gruba da polis engel olmaya çalıştı. Gruptakiler, gaz bombası atan polis ekiplerine taş, molotofkokteyli ve sapanlarla demir bilye attı. Polisin dağıttığı göstericiler ara sokaklara kaçtı.

Atılan taş ve molotofkokteylleri nedeniyle bazı iş yerlerinde hasar meydana geldi.

Yaşanan olaylar nedeniyle bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi.

Önce gıyabi namaz, sonra yürüyüş

Kendilerine "Antikapitalist Müslümanlar" adını veren bir grup, sabah saatlerinde Fatih Camisi avlusunda toplandı.

"Mülk Allah'ındır" yazılı pankart açan gruptakiler, çeşitli sloganlar attı.

Gruptakiler, daha sonra iş kazalarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Gruptakiler, açıklamanın ardından çeşitli sloganlar atarak Taksim'e yürüyüşe geçti.

Turistler de etkilendi

Öte yandan, polisin kullandığı yoğun gazdan göstericilerin yanı sıra bazı gazeteciler ile aralarında turistlerin de bulunduğu çevredeki birçok kişiyi etkiledi.

Gazdan korunmaya çalışan vatandaşlar, açık olan işyerlerine sığındı. Gazdan etkilenenler limonla korunmaya çalıştı.

Bölgeyi duman kaplarken, keskin gaz kokusu kentin birçok noktasında hissedildi.

Köprüler kaldırıldı

Öte yandan, Unkapanı ve Eminönü ilçesinden Taksim’e çıkışı engellemek isteyen güvenlik güçleri bazı önlemler aldı. Galata ve Unkapanı köprüleri açılarak araç trafiğine kapatıldı.

Kadıköy’deki miting

Türkiye Komünist Partisi, 1 Mayıs'ı Kadıköy'de kutluyor.

"Yaşasın 1 Mayıs" pankartının açıldığı miting alanında, müzik yayını yapılıyor.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı miting nedeniyle Kadıköy Meydanı'na çıkan bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

Vatandaş yollarda kaldı

Öte yandan, güvenlik önlemleri nedeniyle kentteki toplu ulaşım hatları iptal edildi.

Saat 05.00'ten itibaren metrobüs, metro ve Kabataş-Taksim füniküler sistemi ile vapur seferleri durduruldu.

İşyerlerine gitmeye çalışan bazı vatandaşlar, bu duruma tepki gösterdi.