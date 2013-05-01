Sırrı Süreyya'nın 1 Mayıs yorumu: Geleneksel gaz şenlikleri

1 Mayıs kutlamaları için tüm engelleri aştığını söyleyerek Şişli üzerinden Taksim'e gelen BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yaşanan günü "Geleneksel gaz şenlikleri" diyerek esprili bir şekilde ifade etti.

Kimse Taksim'e ve çevresine giremezken Önder'in bölgede olması şaşkınlık yarattı. Önder, Taksim'e nasıl girebildiğini şu sözlerle açıkladı:

-Burada yapılması gereken sendikaları düzenleme komisyonu birlikte düzenleyecekti. Burada kimsenin mal ve can güvenliği tehlikeye atmak söz konusu olmamalı.

-Ben her sene bu meydana girdim bu benim için özel bir yer.

-Kime ne faydası var emekçinin dar dünya bir günü var onu da burnundan getirmenin ne anlamı var.

-Geçen sene halaya durduğumuz için bu sene böyle oldu.



'Gazdan geçit yoktu, ara yollardan geldim'



Şişli'deki olaylar sorulunca Önder, 'Şişli'den geliyorum buraya. Geleneksel gaz şenlikleri... Gazdan geçit yoktu, ara yollardan geldim.



'Taksim'i kapatmaya kimsenin gücü yetmez'



Dün Başbakan Erdoğan grup toplantısında Yenikapı yeni miting alanı yapılacağını açıklamıştı. Önder'e bu alan için fikri sorulunca, 'Taksim'i emekçilere kapatmaya kimsenin gücü yetmez' dedi.



'Kim Bahçeli mi?'



Gazetecilerin Gazetecilerin DİSK eski Genel Başkanı 'Süleyman Çelebi de buradaydı' söylemini, Önder yanlış anlayınca 'Kim Bahçeli mi' diye bir anlık afalladı. Bu durum gazetecilerle gülüşmelere sebep oldu.

Daha sonra konuşmasına devam eden Önder, 'Çelebi yasakları biraz fazla ciddiye almış' dedi.



'Alo Sabo nerdesin? Bütün televizyonlar beni izliyor'



Tam bu sırada telefonu çaldı ve arayan Sabahat Tuncel'di. İşte o an yaşanan diyaloglar:

-Alo Sabo nerdesin?

-Ben meydandayım

-Bütün televizyonlar izliyor

Önder konuşmasına 'o da geliyor Dolapdere'de' diye sonlandırdı.