DİSK Genel Başkanı: İşçilere kalkan eller kırılacaktır

Saat 12.00'da bir açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, işçilerin artık evlerine gitmek istediklerini ve kapalı yolların açılması çağrısında bulundu.

DİSK Genel Başkanı sözlerine şöyle devam etti.

"İşçilerimize gaz bombası atıldı, bazı arkadaşalarımız yaralandı. Bu arkadaşlarımızı hastanelere götüremedik, çünkü tüm yollar kapalıydı. Ambulanslar bile buralara gelmekte çok zorlandırlar.

Biz defalarca söyledik, geçmişte Taksim'de yaşananların tekrar yaşanmamasını istediğimizi söyledik. Ancak bugün işçi arkadaşlarımızı katledercesine yapılanları kınıyoruz. Türkiye'de demokrasi, insan hakları mücadelesi veren insanlar bu baskıyı, bu terörü hak etmediler. Bunlar bu ülkenin insanları.. Bu insanlara kalkan eller kırılacaktır.

DİSK kurulduğu günden bu yana, bu ülkede demokrasi mücadelesi veren bir konfedereasyondur. Biz yarın da demokrasi mücadelesi vermeye devam edeceğiz."