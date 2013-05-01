Biber gazından etkilenen Gürsel Tekin hastaneye kaldırıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Beşiktaş'ta polisin gazlı müdahelesine maruz kaldı. Gazlı müdahelenin ardından canlı yayında konuşan Gürsel Tekin hastaneye kaldırıldı.



'Parti binama yürürken bu müdahele niye?'



Polisin, CHP milletvekilleri ve yöneticilerini görmesine rağmen gazla müdahale ettiğini ileri süren Tekin, "Taksim'de değil. Beşiktaş'ta kendi parti binama yürürken bu müdahale niye?" diye sordu.



'Dünün apoletli Evren'i, bugünün apoletsiz Erdoğan'ı'



"Emniyet mensuplarına sözüm yok, onlara bu emri kim verdiyse onlarla hesaplaşacağız. Bize bu muamele yapılıyorsa, bu ülkenin vatandaşlarına ne yapılıyordur takdirinize bırakıyoruz. Biz Beşiktaş'tayız, Tasim'de değiliz ki. Bize niye müdahale ediyorlar. Kendi ilçe merkezimize bile gidemiyorsak e yapacağız biz?. Dünün apoletli Evren'i bugünün apoletsiz Erdoğan'ı!

"Televizyonlar, gazeteler ciddi günah işliyor. Taksiim'deki inşaat alanını gösteriyorlar hep. Taksim meydanı her gün 1.5 milyon insanın sirküle ettiği alandır. 30 bin 40 bin emekçinin oraya yürüme hakkı yok mudur? Kim engelliyor? Faşist kafalar tabi ki"