'Çarşı darbe yapmadı, darbe yapacak gücümüz olsa Beşiktaş'ı şampiyon yapardık'

İlk duruşması görülen Çarşı davasında savunma yapan sanık Cem Yakışkan, "Ben darbe yapmadım, darbe yapacak gücümüz olsaydı Beşiktaş’ı şampiyon yapardık” dedi.

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı’nın darbe girişimiyle yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşma salonunun yeterli olmaması nedeniyle savunma avukatları mahkeme heyetinden duruşmaya daha büyük bir salonda devam edilmesi talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti başkanı “Mahkemeler deplasmana gidince hep sorunlar çıktı” demesi dikkat çekti. Bunun üzerine Çarşı üyeleri “Çok sevdik hakim bey, deplasman istiyoruz” diye tezahürat yapmaya başladı. Duruşuma daha sonra daha büyük bir salona alınınca "Duruşmadan ilk gol sesi geldi" yorumları yapıldı.

Davayı takip etmek isteyen başın mensuplarının da içeri alınmadığı duruşmaya sanık yakınları ve avukatlar da salona giremedi. Bunun yanında Çarşı davasını izlemek üzere Berkin Elvan’ın annesi ve babasının da mahkemeye gelmesi dikkat çekti.

Duruşmaya CHP'li milletvekilleri İlhan Cihaner, Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, Umut Oran, Kütahya Bağımsız Milletvekili İdris Bal, CHP eski İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, Ressam Bedri Baykam ve çok sayıda Beşiktaş taraftarı duruşmaya izleyici olarak hazır bulundu. Sanıkların savunmak için İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal'ın da aralarında bulunduğu 100 avukat duruşmaya katıldı.

“Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı darbeye teşebbüs” iddiasıyla 35 sanıklı Çarşı davasına destek vermek için İstanbul Adalet Sarayı’nın önüne gelen binlerce Çarşı grubu destekçisi ellerinde pankartlar ve dövizlerle sloganlar atarak protesto etti.

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nın dışında ve içinde polis ve çevik kuvvet ekiplerinin aldığı geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti. Çelik bariyerlerin ardında günlerdir adalet nöbeti tutan 14 Aralık operasyonunu protesto edenlerle Çarşı taraftarlarının aynı anda "Her yer Taksim, her yer direniş” sloganı atması dikkat çekti.

İddianamede adı geçen 35 sanık ve yüzlerce savunma avukatı ile gönüllü avukatlar duruşma salonuna girerken polis kontrolünden geçti. Polis, Çarşı davasını takip etmek isteyen basın mensuplarını duruşma salonuna almak istemedi. CHP İstanbul Milletvekili avukat Mahmut Tanal polisin basına karşı olumsuz tutumunu eleştirdi.

Polis amirleri ile kısa süre arbede yasayan Tanal, “basın susturulmak isteniyor” dedi. Duruşmaya izleyici olarak İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal ve çok sayıda baro yöneticisi de katıldı. Uluslararası Af Örgütü Avrupa ve Orta Asya Programı Direktörü John Dalhuisen ve Beate Slydal durşmayı izlemek istedi ancak polis Avrupalı temsilcilere izin vermedi. Duruşmaya katılan savunma avukatlarının itirazı ile Avrupalı temsilciler daha sonra içeri alindi. Avukat İsmail Demirci, Yelvi Doğan Selcen ve Andım Korkut polisin basına karşı uyguladığı şiddetin yasal bir dayanağı olmadığını ifade ederek tutanak hazırlanarak dosyaya dahil edilmesi gerektiğini talep etti.

İddianame, cumhuriyet savcısının yerine hakim tarafından okundu ve sanıkların kimlik tespitine geçildi. Savunma avukatlarından Ali Rıza Dizder söz alarak tapelerin usule uygun olmadığı gerekçesiyle dava dosyasından çıkarılmasını ve diğer delillerin de maddi bir dayanağı olmadığı için davanın düşmesini talep etti.

Telefon kayıtları kanunsuz

Avukat Ersan Şen de savunma adın söz alarak telefon kayıtlarının kanunsuz olduğu ve dinleme kararının bu dosyayla ilgili olmadığını söyledi.

Avukat Ömer Kavili dosyada yer alan delilerin gerçek olmadığını söyleyerek, “dosyaya savunma avukatları olarak erişimin engellenmesi kabul edilemez” diyerek tepki gösterdi.

Yöneticiler ve oyuncular gelmedi

Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmak ve hükümeti devirmek için darbe girişiminde bulunmak ve Başbakanlık Çalışma Ofisi’ne yürüyerek kargaşa yaratmak iddiasıyla 35 Çarşı taraftarının yargılandığı davanın ilk duruşmasına Beşiktaş JK yöneticileri ve futbolcular destek vermedi.

'Divan Otel'in oraya pizza getirdim'

Duruşmaya verilen aranın ardından darbe iddiasıyla suçlanan sanıklardan, Çarşı grubunun lideri olduğu iddia edilen Cem Yakışkan’ın ifadesiyle devam edildi.

Cem Yakışkan, 4 sayfalık yazılı savunmasında iddianamede belirtildiği üzere o tarihlerde bir Twitter adresi olmadığını ifade etti. Yakışkan, “Tapelerde belirtilen sanık Yusuf Demirci’yi simaen tanıyorum, tapelerde yer alan konuşmaların bu yönde yapıldığını bilmiyorum. Ben bir pizzacıyım, bacanağımın pizza siparişi üzerine 1000 TL değerinde pizza siparişini Divan Otel’in o taraflarda bir yere yolladım. Hatta ödeme komşu esnafın banka hesabına yapıldı” dedi.

'Darbe yapacak gücümüz olsaydı…'

Yazılı savunmasını mahkeme heyetine okuyan sanık Cem Yakışkan, darbe yapmadıklarını söyledi. Sanık Yakışkan, ben darbe yapmadım, darbe yapacak gücümüz olsaydı Beşiktaş’ı şampiyon yapardık” dedi.

Hakim sanığa "yani ben darbe yapmadım diyorsun, peki darbe yapmak isteyenlere yardımcı da olmadın mı?" diye sorması salonda gülüşmelere neden oldu.

Yakışkan, hakimin sorusunun üzerine söz aldı. Yakışkan, " Biz Çarşı olarak pek çok kesime yardım eden ve sosyal sorumluluk projelerine destek veren bir oluşumuz. Çarşı toplumun sesidir. Beşiktaş’a gönül verenlerin bir araya geldiği bir oluşumdur” diye konuştu.

Cem Yakışkan’ın savunmasının ardından savunma avukatlarından Ömer Kavili söz alarak duruşma salonun da aleni olmayan gizli kamera kaydının yapıldığını söyledi. Bunun üzerine hakim de gizli kaydının yapılmadığını belirtti.

'Başbakanlık konutuna saldırı planladınız mı? sorusuna tepki

Arda Mutlu Doğan, Sezgin Gülnar, Kaan Kabaş, Koray Yalnız ve Sarp Dağ'ın savunmalarının ardından mahkemeye yarım saat ara verildi. Hakimin sanıklara ısrarla "Başbakanlık konutuna saldırı yapmayı planladınız mı?" diye sorması avukatlatın tepkisine neden oldu.

Avukat İsmail Demirci, iddianamede yer alan ve düzeltilmesi gereken "Başbakanlık Çalışma Ofisi"ni belirtti ve tutanaklara bu şekilde geçmesi gerektiğini söyledi.

Avukat Ömer Kavili de yaptıkları savunmanın tutanaklara tam ve doğru geçmediğini belirterek, mahkemeden heyet kararı talep etti.

Ardından mahkemeye ara verildi, mahkeme sanıkların savunmalarıyla devam edecek.