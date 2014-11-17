Darbecilikle suçlanan Çarşı'nın dosyasına kopyala-yapıştır molotof eylemi

1 Haziran'da Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'ne yönelik eylemden ötürü suçlanan Beşiktaş taraftar grubu Çarşı’nın dosyasına, 11 Haziran'da Taksim'in boşaltılması sırasında yapıldığı öne sürülen molotofkokteyli atılması eyleminin de eklendiği ortaya çıktı.

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yer alan haberine göre, Çarşı Grubu’na yönelik davanın iddianamesinde şikayetçi olarak anılan dokuz polisin, Taksim Meydanı’nda molotofkokteyli atılmasına ilişkin bir başka dava kapsamında yaralandıkları ve ifadelerinin ‘kopyala-yapıştır’ yöntemiyle bu dosyaya aktarıldığı ortaya çıktı. Öyle ki, Çarşı Grubu soruşturmasını yürüten Savcı Adem Meral tarafından ifadelerin üzerine, “2013/2023 soruşturmadan örnek olarak alınmıştır” şeklinde yazıldığı anlaşıldı. Çarşı Grubu, Gezi eylemleri sırasında 1 Haziran’da Dolmabahçe’deki Başbakanlık Çalışma Ofisi’ne yönelik eylemden ötürü suçlanırken, şikayetçi polisler 11 Haziran’da bir siyasi partinin üyeleri tarafından yaralandıklarını ileri sürüyor.

Çarşı Grubu’na yönelik iddianamede şikayetçi sıfatıyla dokuz polis memuru yer alıyor. İddianamede, sadece sicil numaralarına yer verilen bu polislerin, Çarşı’ya müdahale ederken değil, Taksim Meydanı’nın boşaltıldığı gün olan 11 Haziran 2013’te bir grup gösterici tarafından molotofkokteyli atılması sırasında yaralandıkları ve bu yüzden şikayetçi oldukları ortaya çıktı. Polislerin tümü, ellerinde parti bayrakları bulunan eylemcilerin molotofkokteyli, havaifişek ve taş attığını, TOMA aracının yandığını ve kendilerinin değişik uzuvlarından yaralandıklarını anlattı. Çarşı Grubu’na yönelik soruşturmayı yürüten Savcı Adem Meral’in de herhangi bir yeni ifade almaksızın, bu ifadeleri kopyalayarak, kendi dosyasına aktardığı ortaya çıktı. Üstelik Meral’in, şikayetçi beyanları üzerine kendi el yazısıyla “2013/2023 soruşturmadan örnek olarak alınmıştır” diye yazdığı da anlaşıldı.

Savcı Adem Meral’in kopyaladığı şikayetçi polislerin ifadeleri, dördü tutuklu 36 kişi hakkında ‘silahlı örgüt üyeliği, kamu malına zarar, ruhsatsız silah bulundurmak, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet’ iddiasıyla İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın dosyasında yer alıyor.