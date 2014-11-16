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Çarşı ağaç kesilmesine, Beşiktaş yönetimi 'Gezi'ye karşı: Eyleme katılan kişilerin üyelik başvurusu bekletiliyor!

Eski Beşiktaşlı yönetici itiraf gibi bir açıklama yaptı

16 Kasım 2014 00:11

Beşiktaş Kulübü eski Genel Sekreteri ve Basın sözcüsü Metin Albayrak, kulüp üyeliğine başvuran 2 bin kişinin 8 aydır bekletilmesiyle ilgili olarak "Seçme Sicil Kurulu'ndan Genel Sekreterliğe gelen dosyalar inceleniyor. Üyeliklerinde sıkıntı yoksa onaylanıyor. Bir sıkıntı varsa da onaylanmıyor ve tekrar seçme sicil kuruluna yollanıyor. Benim genel sekreterliğim döneminde üyelik başvurusu yapanların Gezi Parkı olayları ve Galatasaray maçında olaylara karıştıklarını tespit ettik. O yüzden çok detaylı bir çalışma yaptık” dedi.

Gezi Parkı olaylarında yer alan Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'nın üyeleri darbeyle suçlanırken, siyah beyazlı yönetimin Gezi Parkı olaylarına katılan bazı isimlerin üyelik başvurularını yanıtlamadığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın bugün gerçekleşen Divan Kurulu Toplantısı'nda Beşiktaş Kulübü eski Genel Sekreteri ve Basın sözcüsü Metin Albayrak, Kongre üyesi Kadir Kılıç'ın sorusunu yanıtladı.

Bugün gerçekleştirilen Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda üye Kadir Kılıç, yönetime 2000 kişinin üyelik başvurularının 8 aydır neden bekletildiğini sordu.

Albayrak, kongre üyelik başvurularının neden bekletildiğiyle ilgili soruya şu cevabı verdi:

"Seçme Sicil Kurulu'ndan Genel Sekreterliğe gelen dosyalar inceleniyor. Üyeliklerinde sıkıntı yoksa onaylanıyor. Bir sıkıntı varsa da onaylanmıyor ve tekrar seçme sicil kuruluna yollanıyor. Benim genel sekreterliğim döneminde üyelik başvurusu yapanların Gezi Parkı olayları ve Galatasaray maçında olaylara karıştıklarını tespit ettik. O yüzden çok detaylı bir çalışma yaptık. Geçtiğimiz aylarda da Yönetim Kurulu içerisinde bir görev değişimi yaptık ve ben Genel Sekterliği Ahmet Ürkmezgil'e devrettim."

Bu cevaptan sonra bir diğer üye Ali Rıza Dizdar ayağa fırlayarak "Gezi'ye katılmak suç mu? Gezi'ye ben de katıldım, Çarşı Gezi'nin şerefidir.... Peki bizi de üyelikten atacak mısınız?" diye sordu.

 

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