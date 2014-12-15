Berlin'den Manila'ya, Londra'dan Montreal'a çArşı'ya destek gösterileri

35 kişinin yargılandığı çArşı davası öncesinde Berlin'den, Londra'ya, Los Angeles'tan Manila'ya kadar pek çok yerde çArşı'ye destek gösterileri yapıldı.



çArşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 kişinin yargılandığı Gezi protestolarına ilişkin davanın ilk duruşması 16 Aralık 2014 günü saat 09:30’da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.



Dava öncesi, Asya, Avrupa ve Amerika’da onlarca vatandaş çArşı'ya destek için bir araya geldi.



Berlin-Almanya, İstanbul-Türkiye, Köln-Almanya, Londra-İngiltere, Los Angeles-ABD, Manila-Filipinler, Paris-Fransa, Seattle-ABD, Washington DC-ABD, Montreal-Kanada’da 'çArşı'ya destek' eylemleri yapıldı.



Eylemlerin Los Angeles ayağı da Santa Monica’da gerçekleşti. "çArşı için omuz omuza", "çArşı yanlız değildir", "çArşı halktır, Gezidir, özgürlüktür", "Saraydaki hesap çarşıya uymaz", "Adalet istiyoruz", "Gün gelir adalet herkese lazım olur" sloganlarıyla çArşı’ya olan destek dile getirildi.