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Çarşı'nın 'darbecilikle' suçlandığı dava başlıyor

Çarşı lideri Cem Yakışkan daha önce, 'Biz daha Beşiktaş'ta başkanı deviremiyoruz. Ne darbesi? Biz muhalefete de muhalifiz' demişti

16 Aralık 2014 10:50

Geçen yılki Gezi Parkı direnişiyle ilgili olarak aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın bazı mensuplarının da bulunduğu 35 kişi hakkındaki davanın ilk duruşması bugün yapılacak.

Türkiye’de ilk kez bir taraftar grubu “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemek” iddiasıyla hakim karşısına çıkacak.

Davada yargılananlar arasında tutuklu bulunmuyor.

İddianamede grubun, "eş güdümlü olarak Ankara ve İstanbul'daki Başbakanlık ofisini ele geçirerek, yabancı basın organlarına da ülkedeki zaafiyet görünümü görüntüleri servis etmek sureti ile dış destek de alarak amaçlarına ulaşmaya çalıştıkları" iddia ediliyor.

İlk duruşma öncesinde bir açıklama yapan insan hakları örgütü Human Rights Watch'ın Türkiye araştırmacısı Emma Sinclair-Webb "Beşiktaş futbol takımı taraftarlarını protestolara katıldıkları için devlet düşmanı olarak yargılamak gülünç bir parodiden öteye geçemez" dedi.

Sinclair-Webb, iddianamenin darbe girişimine işaret eden herhangi bir delil içermediğini vurgulayarak, "Bu insanlarduruşma salonuna hiç girmemeliydi" dedi.

 

Ceza talebi 'ağırlaştırılmış müebbet'

 

Bu suçlamayla sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.

Dava 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülecek. 9 polis ise müşteki sıfatıyla yer alıyor.

Çarşı grubu iddianamenin mahkemeye sunulmasının ardından Eylül ayında yaptıkları açıklama ile iddiaları reddetmiş, “Darbelere, anti demokratik teokrasilere karşı olan bizler bugün bu sıfatlarla yan yana getirilmeye çalışılıyorsak bu bir trajedi değil komedidir" demişti.

Çarşı grubunun liderlerinden Cem Yakışkan ise aynı gün BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamada iddiaları reddetmiş ve "Biz daha Beşiktaş'ta başkanı deviremiyoruz. Ne darbesi? Biz muhalefete de muhalifiz. Biz onları da beğenmiyoruz. Haksızlığı babam yapsın, babama da muhalifiz. Biz vicdanımıza göre hareket eden bir taraftar grubuyuz. Nerede bir haksızlık varsa ona tepkimizi gösteririz" demişti.

Çarşı grubundan 22 kişi Haziran 2013’te Gezi protestoları ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, bu kişilerin tamamı serbest bırakılmıştı.

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