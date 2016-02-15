Caroline Koç eşi Mustafa Koç'u Sevgililer Günü'nde yalnız bırakmadı

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene katılan Caroline Koç, Sevgililer Günü'nde eşi Mustafa Koç'u yalnız bırakmadı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, törene Koç’un eşi Caroline Koç, kardeşi Ali Koç, Fenerbahçe eski Teknik Direktörü İsmail Kartal, iş adamları Abdullah Kiğılı ve Ozan Balaban, Koç Holding eski İcra Başkanı Murat Özaydınlı, Koç Holding Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanları, 1907 Fenerbahçe Derneği yöneticileri ve sevenleri katıldı.

Törende dernek üyesi gençler ve çalışanlar Koç’un mezarına çiçek bıraktı. Anmanın ardından Koç için dualar okundu. Ali Koç'un katılanlarla vedalaşmasının ardından törene katılanlar mezarlıktan ayrıldı.

Konuşmanın ardından Mustafa V. Koç ile beraber Ali Y. Koç'u çocuk yaşta Fenerbahçeli yapan ailenin emektarı Kamer Kaya 12 numaralı Fenerbahçe formasını Mustafa V. Koç'un kabrine bıraktı. Ziyaretçiler ellerinde karanfilleriyle Mustafa V. Koç'un kabri başında dualar ederek sevenleri, ailesi ve yakınlarına taziye mesajlarını iletti.