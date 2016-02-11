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Mustafa Koç, TÜSİAD toplantısında anıldı

Bülent Eczacıbaşı: Mustafa Koç'un yaşamından alacağımız hiçbir ders yok mu? Anısı önünde saygıyla eğiliyorum

11 Şubat 2016 12:08

İstanbul’da 46’ncı Genel Kurulu’nu düzenleyen TÜSİAD, geçen ay ölümüyle Türkiye’yi yasa boğan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜSİAD’ın eski Yüksek İstişare Başkanı Mustafa Koç’u andı. Ezcacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, toplantının başında oldukça duygusal bir konuşma yaptı ve sözlerini “Mustafa’nın anısı önünde saygıyla eğiliyorum” diyerek bitirerek, salondan alkış aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Eczacıbaşı’nın konuşmasından satır başları şöyleydi:   

-Hep beraber kazanmak onun için yaşam koşuluydu. Mustafa’nın bu bakışı ailem varsa ben de varım diyen aile geleneğinin bir devamıydı.

-Yıllar içinde Mustafa ile TÜSİAD için paylaşımlar yapma şansımız oldu.

-TÜSİAD onun en büyük öncelikleri arasında yer aldı ve TÜSİAD onun güçlü desteğini hep arkasında hissetti.

-Çok zor zamanlarda TÜSİAD’ın yüksek istişare başkanlığını başarı ile yürüttü.

-Mustafa’nın adını ve anısını yaşatalım, onun için törenler ve ödüller yapalım. Onun adına enstitüler açalım. Sadece adını ve anısı değil, değerlerini de yaşatırsak, Mustafa yaşamaya devam eder.

-Hoş görü, insan severlik, güler yüz, bunlar şairlerin, yazarların, hayal dünyasında yaşayanların, ayağı yere basmayanların mı yeridir?

-Başında bulunduğu kuruluşun 13 yılda değerini nasıl artırdı.

-Bu dünyadan Mustafa geçtiği için işçimiz kazandı, bilim insanımız kazandı, toplumumuz kazandı.

-Mustafa’nın yaşamından alacağımız hiçbir ders yok mu?

-Mustafa için törenler yapıp, onu anıp, bu salondan çıkınca, kendi dertlerimize geri mi döneceğiz, çok yazık olmaz mı?

-Mustafa Koç’un anısı önünde saygıyla eğiliyorum. 

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