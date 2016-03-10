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Ekonomi

Turizm gelirlerindeki düşüş, cari açık üzerinde risk oluşturabilir

Bugün gelen cari açık verisi turizmde korkulan tablonun oluşmaya başladığını ortaya koydu

10 Mart 2016 16:12

Ocak ayında cari açık 2,27 milyar dolarla beklentilerin hafif altında gelse de, analistler özellikle turizm gelirlerindeki düşüşün finansman dağılımına ilişkin artan kaygıları büyüttüğüne dikkat çekiyor.

BusinessHT'nin haberine göre, Bugün Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, net turizm gelirleri Ocak ayında 785 milyon dolar oldu; böylece son dört yılın en düşük Ocak ayı verisi kaydedildi. Geçen Ocak ayında net gelirler 967 milyon dolarla tarihin en iyi Ocak ayını yaşamıştı.

Turizm gelirleri cari dengenin finansmanın konusunda özellikle yaz ayında etkili olsa da, analistlere göre görülen bu düşüş yılın geri kalanının da sıkıntılı gelebileceğine işaret.

Garanti Yatırım Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, 2016 yılı için cari açık beklentilerinin 27 milyar dolar olduğunu bunun da 25 milyar dolarının enerji kaynaklı olacağını belirterek, en önemli riskin turizm kaynaklı olabileceğini söyledi.

"En önemli risk turizm sektöründe" diyen Altınsaç, "Özellikle Rusya'dan gelen turist sayısında Ocak ayı itibariyle çok hızlı düşüş sinyalleri gelmeye başladı. Keza, Batı Avrupa kaynaklı ön rezervasyonlarda da azalma söz konusu. 2015 yılı turizm gelirlerimiz 27 milyar dolar dolardı, net turizm gelirimiz de 21 milyar dolar civarında. Turizm gelirimiz yaklaşık yüzde 20 düşüş olduğu takdirde bunun cari açığa yansıması 5 milyar dolar civarında olur. Bu da şu an 27 milyar dolar olarak yaptığımız açık hesabının 32 milyar dolara yükselmesi demek" dedi.

Odeabank Ekonomisti Şakir Turan ise, "Düşük enerji fiyatları ve ihracatımızdaki kademeli iyileşme ile önümüzdeki aylarda cari açıkta düşüş sürebilir. Ancak yıl genelinde turizmdeki zorlukların iyileşmeyi sınırlayabileceğini ve cari açığın yıl sonunda 32 milyar dolar olacağını öngörüyoruz" dedi.

İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu da cari açık verisinin süpriz olmadığını, en önemli kalemin turizm gelirlerinde korkulan düşüşün görülmesi olduğunu söyledi.

Kömürcüoğlu, "2016 genelinde de konuşacak olursak cari açık görünümünde bozulma bekliyoruz. Ve burada en önemli sebep de turizm gelirlerindeki yüzde 20-15'lik azalma beklentimiz. Nitekim yılın ilk ayı da bunu gösterdi" dedi.

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