Alman turistler beklemede



Piyasa araştırmaları şirketi GfK'nın analizine göre güvenlik endişeleri, Alman turistlerin tatil rezervasyonlarını ertelemelerine ya da tercihlerini değiştirmelerine yol açtı. 2016 için yaz tatili rezervasyonu sayısında önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık bir milyon kişilik azalma olduğuna dikkat çekiliyor. Özellikle Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Doğu Akdeniz'e rezervasyonlarda gerileme kaydedildiği, buna karşılık başta Küba olmak üzere Karayiplerin revaçta olduğu belirtiliyor.

Analizde, Almanların tatil rezervasyonu için önce beklemeyi ve güvenlik durumundaki gelişmeleri gözlemlemeyi tercih ettikleri kaydediliyor. Özellikle de çocuklu ailelerin şu an tatil rezervasyonundan kaçındığına ve bekleme eğiliminde olduğuna işaret ediliyor.

Bu durum, rezervasyon sayısı ve seyahat acentelerinin cirosuna da yansıdı. Seyahat acentelerinin cirosunda yüzde 9'luk düşüş kaydedilirken, internetteki seyahat portalları üzerinden rezervasyonlarda cironun, geçen yılın seviyesine ulaştığı belirtildi.

Türkiye, Mısır ve Tunus'ta gerileme

Rezervasyonlardaki bekleme eğilimi daha çok Doğu Akdeniz'deki tatil ülkelerini etkiledi. Seyahat büroları üzerinden Türkiye, Mısır ve Tunus'a rezervasyonlarda 500 milyon euroyu aşan açık bulunduğu, üç ülkeden toplam ciroda yüzde 40'ı aşkın düşüş olduğu belirtiliyor.

Ancak rezervasyonlardaki gerilemeye rağmen Türkiye, İspanya'nın yanında Almanların en gözde tatil ülkesi olmayı sürdürüyor.

Akdeniz'in batısı ise doğudaki gerilemeden kazançlı çıktı. Portekiz ve Kanarya Adaları, cirosunu en fazla artıran tatil bölgeleri oldu. GfK analizinde Almanya ve komşu ülkelere ilginin de arttığı kaydediliyor. Seyahat acentelerinde Almanya tatil rezervasyonlarının yüzde 12 oranında arttığına dikkat çekiliyor.

Uzak seyahatlerde ise Küba ve Dominik Cumhuriyeti başta olmak üzere Karayipler yüzde 27'lik bir artış gösterdi. Başta Güney Afrika ve Namibya olmak üzere Afrika'daki tatil ülkeleri de Ebola salgını nedeniyle kaybedilen turistleri geri çekmeye başladı. Afrika ülkelerine rezervasyonlarda yüzde 12'lik artış kaydedildi.

2015 yılında Almanların 2014'e göre yüzde 5'lik artışla 109 milyon tatil rezervasyonu yaptırdığı, tatil ve seyahat için yüzde 6'lık artışla toplam 58 milyar euro harcadığı belirtildi.