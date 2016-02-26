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Dünya

Rusya, Türkiye’ye alternatif önerdi: İran, turistler için güvenli bir ülke

"İran, kültürü açısından güvenli ve dostça bir ülke"

26 Şubat 2016 00:27

Rusya'nın federal turizm ajansı Rosturizm Başkanı Oleg Safonov, İran’ın Rus turistler için Mısır ve Türkiye’ye güvenli bir alternatif olabileceğini açıkladı.

Sputnik’in haberine göre, “İran, kültürü çok zengin bir ülke. İran’ı ziyaret ederken elbette bu ülkenin İslam cumhuriyeti olduğunu ve şeriat kanunlarının işlediğini dikkate almak gerekir. Ancak İran, elbette eski kültürü açısından, ziyaret edilecek şehirler açısından çok ilginç, güvenli ve dostça bir ülke” dedi.

İran’ın Rusya’dan gelen turistlerin sayısını artırmaya ilgi duyduğunu ve Rus vatandaşlarına yönelik vize rejiminin serbestleştirilmesi üzerinde çalıştığını ifade eden Rosturizm Başkanı, “Bazı vatandaşlarımız için vize rejimi şimdiden kolaylaştırıldı. Bunlar iş adamları ve bilim insanları. İran, vize rejiminin basitleştirilmesi fikrini çok aktif şekilde savunuyor. Bunun yürümemiz gereken doğru bir yol olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Başkan, İran’a giden turistlerin ilgisini çekecek yerler arasında, Birleşik Arap Emirlikleri yakınında yer alan ve özel ekonomik bölge olan Kiş Adası’nı işaret etti.

 

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