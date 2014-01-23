Caretta carettaların üreme alanı imara açılıyor

Nesli tükenmekte olan Caretta Caretta deniz kaplumbağalarının dünyadaki sayılı üreme alanlarından Dalyan’ın İztuzu Plajı’ndaki 22 dönümlük yerin, kaplumbağalara rehabilitasyon merkezi yapılacağı bahanesiyle imara açıldığı anlaşıldı.

Cumhuriyet'ten Özcan Özgür2ün haberine göre, İztuzu Kumsalı Koruma Platformu ise imar değişikliğine karşı topladığı 20 bin imzayı ilgili bakanlıklara göndereceğini açıklarken, imar değişikliğinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı suçlayarak istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın imzası olduğu öğrenildi.

Platform üyelerinden TEMA Temsilcisi Oktay Tirli, “Bu karar cinayettir. Üstelik yine carettalar adına, onların sayılı üreme alanlarından birinin yok edilmesi zaten olsa olsa Türkiye’de olurdu. Bu karardan bir an önce vazgeçilmeli. Dünyayı ayağa kaldırırız” dedi.

Kurulmak istenen Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi için plajdaki 22 dönümlük alanın imara açılmasının kabul edilemeyeceğini bildiren Tirli, şunları söyledi:

“22 dönümlük orman arazisine kaplumbağa hastanesi yapılması maksadıyla bedelsiz olarak ön izin onayı verilmiş. Bu konuda biz platform olarak daha önce dava açmıştık. Bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğu bu yerde böyle bir girişim resmen imar talanıdır. Sonuna kadar direneceğiz. Halkın sahillerine plajlarına buradan yararlanan carettalara ve doğal hayata sahip çıkacağız.”